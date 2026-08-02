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könyv

Befalazott kandallóba rejtve találták meg a 150 éve kikölcsönzött könyvet – fotó

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150 év késéssel adtak vissza egy görög régiségekről szóló könyvet egy ausztrál könyvtárnak. A könyv kissé megviselt állapotban van már, miután évekig pihent egy befalazott kandallóban.
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könyvkönyvtárAusztrália

Egy görög régiségekről szóló könyvet juttattak vissza az ausztráliai Kiama város közkönyvtárába múlt héten. 

könyv
A könyv késedelmi díja több mint 6 millió forint lenne - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Ross Simmons helyi lakos talált rá otthonfelújítás közben:

a könyv egy befalazott kandallóban, egy régi teásdobozban volt.

A férfi szerint  a könyvet még az ükapja, John Simmons kölcsönözte ki, aki korábban a ház tulajdonosa volt.

Hamar nyoma veszhetett a könyvtárból

Michelle Hudson, a Kiamai Könyvtár vezetője azt mondta, még sosem került vissza hozzájuk ennyire régi könyv – írja az ABC News.

A könyvtár 1872-ben nyílt meg, és az 1858-ban kiadott „Athén régiségei” című könyv az 506. helyen szerepelt a könyvtár eredeti, körülbelül 1000 kötetes gyűjteményében.

Hudson gyanítja, hogy a könyv a könyvtár megnyitását követő néhány éven belül veszett el.

A késedelmi bírság körülbelül 28.000 ausztrál dollár (több mint 6 millió forint) lenne, figyelembe véve az inflációt.

Az összeget a könyv belső borítóján feltüntetett, heti 3 pennys késedelmi díj alapján számították ki, ám ezt nem fogják behajtani a könyvet visszaszolgáltató férfin.

„A könyvtár 1870-es évekbeli kölcsönzőinek nyilvántartása elveszett. A könyvben semmi sem árulkodik arról, hogy ki volt az utolsó kölcsönző” – mondta Hudson. Az 1870-es évek könyvtári szabályai kimondták, hogy egy könyvet vissza kell vinni, és a lejárt tartozást ki kell fizetni, mielőtt egy másik könyvet kölcsönözhettek volna. „Talán ezért nem adták vissza nekünk soha” – mondta a könyvtár vezetője.

A visszavitt könyvet a könyvtár helytörténeti gyűjteményében fogják kiállítani.

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