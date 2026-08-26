Jobban átsütött rántottát kért, a pincér köpéssel „fűszerezte” volna – nem egészen erre gondolt

Egy brazil turista még sokáig emlegetni fogja azt az olaszországi reggelit, amelynek végén nemcsak a rántotta állaga miatt akadt kifogása. A számlán ugyanis egy olyan üzenetet talált, amelyben a pincér arra kérte a szakácsot, hogy köpje le a tojást. Az étterem szerint csak egy rosszul elsült viccről volt szó – olvasható a New York Post oldalán.

A brazil turista csak egy kicsit jobban átsütött rántottát szeretett volna. Ehelyett egy olyan üzenet került elő az olasz étterem számláján, amelyben már a köpés is szerepelt.

Fotó: E Adi Setiawan / Shutterstock

Csak egy kicsit jobban átsütve kérte

Maria Clara családjával augusztus 19-én tért be a romagnai Viale Ceccariniben működő Victor Lab étterembe. Rántottát, gyümölcslevet és kávét rendelt, vagyis egy teljesen átlagos nyaralós reggelire számított.

A tojás azonban túl folyósnak bizonyult, ezért udvariasan megkérte a pincért, hogy süssék át egy kicsit jobban.

A férfi állítólag ingerülten azt felelte, hogy náluk nem készítenek nyers tojást.

Clara végül nem vitatkozott, és elfogadta a lágyabb rántottát. Aztán észrevette, hogy a rendeléséhez salátát is kapott, pedig előre kérte, hogy ne hozzanak neki.

A meglepetés csak ezután következett. A nő a számlán egy kézzel írt üzenetet talált:

Ez rohadtul felidegesít. Égesd meg a tojást, és köpj bele.

'Still in shock': Tourist appalled at server's disgusting note on breakfast bill after making a simple request https://t.co/PyBEshmxPx pic.twitter.com/llUC6um85D — New York Post (@nypost) August 24, 2026

A pincér később már nem nevetett a „viccen”

Clara eleinte azt gondolta, hogy az egész csak egy morbid poén, de családjával együtt inkább rákérdezett a történtekre az étterem vezetőinél.

A 17 éves pincér a beszámoló szerint elsápadt és ideges lett. Azt mondta, hogy az üzenet csak közte és a szakács között zajló viccelődés része volt, majd bocsánatot kért. A blokkot megpróbálta kidobni, a turista azonban közölte vele, hogy ha eltünteti, rendőrt hív.

Az étterem később Clara egycsillagos Google-értékelése alatt is reagált, és bocsánatot kért a történtekért. Mint írták, a pincér viselkedése elfogadhatatlan, és egyáltalán nem tükrözi azt, ahogyan a vendégeikkel bánni szeretnének. Azt is hozzátették, hogy a 17 éves fiú csak néhány hete dolgozott náluk, ez azonban szerintük sem mentség arra, ami történt.

A történetnek azonban itt még nem lett vége.

Az étterem ugyanis később egy TikTok-videóban is feldolgozta az esetet, amelyben a tulajdonos egy követelőző vendéget alakított, aki kifejezetten „köpéssel” kéri az ételét.

Azt is megszavaztatták a nézőkkel, hogy szerintük ki kellene-e rúgni a 17 éves pincért.

Amikor az ember megnézi, talán elsőre még nevetne is rajta, de valójában egyáltalán nem vicces. Ez komoly dolog

– mondta a pórul járt vendég.