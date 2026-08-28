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meghibásodás

Pánik a levegőben: megállt a körhinta, 30 méter magasan maradtak az utasok

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Harminc méter magasan rekedt 23 ember egy hamburgi körhintán, miután a szerkezet kedd este meghibásodott.
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meghibásodáspánikkörhinta

Egy meghibásodás miatt leállt egy körhinta egy hamburgi vásáron, 23 utas pedig mintegy három órán át, 30 méterrel a föld felett rekedt. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a rendőrök – adta hírül a Blue News

körhinta
Emberek rekedtek a  körhintán a hamburgi dómnál.
Fotó: BODO MARKS / DPA/AFP

Éjszakába nyúló mentőakció indult

A körhinta kedd késő este állt le, a rajta ülők pedig órákon át várakoztak a magasban. A Bild szerint 

az utasok mintegy 30 méter magasan rekedtek, miközben a mentőegységek azon dolgoztak, hogy épségben lehozzák őket.

Nem sokkal éjfél után sikerült újraindítani a szerkezetet. A rendőrség szóvivője szerint valamennyi utas sértetlenül szállhatott ki, a tűzoltók segítségére végül nem volt szükség.

Vizsgálják, mi okozta a meghibásodást

Az eset körülményeit többek között a TÜV szakemberei vizsgálják, hogy kiderüljön, pontosan miért állt le a körhinta.

25 August 2026, Hamburg: People are sitting in a ride at the Hamburger Dom. A large-scale operation involving police and firefighters is underway at the Hamburger Dom. Several passengers have been stranded in a chain carousel since late this evening, the police said in response to an inquiry. Photo: Bodo Marks/dpa (Photo by Bodo Marks / dpa Picture-Alliance via AFP)
Harminc méter magasan ragadtak a körhintázók, órákig vártak a segítségre
Fotó: BODO MARKS / DPA/AFP

A Sommerdom néven ismert nyári népünnepély vasárnap ér véget. A St. Pauli városrészben, a Heiligengeistfelden megrendezett búcsú idén először öt hétig tartott a korábbi négy helyett. A szervezők szerint tavaly több mint 1,3 millióan látogattak ki a rendezvényre.

 

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