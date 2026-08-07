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fegyveres

Fegyveresek fenyegetik a turistákat egy népszerű európai turistaparadicsomban

4 órája
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Fegyveres, maszkos szeparatisták jelentek meg egy videóban, és nyílt fenyegetést intéztek a szigetre érkezőkhöz. Egy Korzika függetlenségéért küzdő csoport azt üzente, hogy a turisták és az ingatlanvásárlók maradjanak távol , amíg nem ismerik el a korzikaiak nemzeti jogait.
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A szervezet szerint az évente érkező több ezer új lakos és második otthont vásárló ember veszélyezteti Korzika jövőjét.

Korzikán fegyveres szeparatisták figyelmeztették a turistákat és a második otthont vásárlókat. Az FLNC-UC továbbra is a sziget függetlenségét követeli., Members of the Front de Liberation Nationale Corse (FLNC - National Liberation Front of Corsica), hooded, dressed in military fatigues and armed with rifles, hold a press conference at an undisclosed location on the French Mediterranean island of Corsica in January, 2024. During the clandestine press conference, hooded and armed individuals criticised autonomy measures currently in talks, deeming them incapable of "preserving the survival of the corsican people." (Photo by Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)
Korzikán fegyveres szeparatisták figyelmeztették a turistákat és a második otthont vásárlókat. Az FLNC-UC továbbra is a sziget függetlenségét követeli. Fotó: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Fegyveres szeparatisták fenyegetik a turistákat Korzikán

Fegyveres, maszkot viselő korzikai szeparatisták üzenték meg a turistáknak és a szigeten ingatlant vásárlóknak, hogy maradjanak távol Korzikától. A Korzikai Nemzeti Felszabadítási Front – Harcosok Szövetsége, az FLNC-UC csütörtökön közzétett videóján mintegy tizenkét, géppisztollyal és puskával felszerelt ember jelent meg.

A csoport egyik vezetője azt mondta, amíg nem ismerik el a korzikaiak nemzeti jogait, egyetlen üzenetük van az érkezőknek: maradjanak otthon. Hozzátette, aki ennek ellenére a szigetre érkezik, ne tekintse magát biztonságban.

Az FLNC-UC különösen azokat támadja, akik munkavállalás vagy második otthon vásárlása miatt költöznek Korzikára. A szervezet szerint évente mintegy ötezer ilyen ember érkezik, többségük Franciaország más részeiből. A folyamatot „letelepedésen alapuló gyarmatosításnak” nevezik.

Függetlenséget akarnak Korzikának

A fenyegetés hátterében a Korzika autonómiájáról szóló francia törvényjavaslat is áll. A tervezet különálló történelmi, nyelvi és kulturális közösségként ismerné el Korzikát, és nagyobb jogkört adna a helyi közgyűlésnek, a sziget azonban Franciaország része maradna.

Ez nem elég az FLNC-UC számára. A fegyveres csoport ismét megerősítette, hogy végső célja Korzika teljes nemzeti függetlensége.

Korábban robbantásokat is végrehajtottak

A szervezet erőszakos akciói évtizedekre nyúlnak vissza. Az FLNC 1976-ban egyetlen éjszaka alatt 18 támadásért vállalta a felelősséget.

Legutóbb 2023 októberében jelentettek be egy úgynevezett „kék éjszakát”, amikor 45 robbanás történt különböző célpontoknál. A támadások elsősorban második otthonokat és egy korábbi ajacciói adóhivatalt érintettek. Sérülés akkor nem történt – írta meg a Daily Mail.

 

 

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