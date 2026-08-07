Fegyveresek fenyegetik a turistákat egy népszerű európai turistaparadicsomban

A szervezet szerint az évente érkező több ezer új lakos és második otthont vásárló ember veszélyezteti Korzika jövőjét.

Korzikán fegyveres szeparatisták figyelmeztették a turistákat és a második otthont vásárlókat. Az FLNC-UC továbbra is a sziget függetlenségét követeli. Fotó: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Fegyveres szeparatisták fenyegetik a turistákat Korzikán

Fegyveres, maszkot viselő korzikai szeparatisták üzenték meg a turistáknak és a szigeten ingatlant vásárlóknak, hogy maradjanak távol Korzikától. A Korzikai Nemzeti Felszabadítási Front – Harcosok Szövetsége, az FLNC-UC csütörtökön közzétett videóján mintegy tizenkét, géppisztollyal és puskával felszerelt ember jelent meg.

A csoport egyik vezetője azt mondta, amíg nem ismerik el a korzikaiak nemzeti jogait, egyetlen üzenetük van az érkezőknek: maradjanak otthon. Hozzátette, aki ennek ellenére a szigetre érkezik, ne tekintse magát biztonságban.

Az FLNC-UC különösen azokat támadja, akik munkavállalás vagy második otthon vásárlása miatt költöznek Korzikára. A szervezet szerint évente mintegy ötezer ilyen ember érkezik, többségük Franciaország más részeiből. A folyamatot „letelepedésen alapuló gyarmatosításnak” nevezik.

Függetlenséget akarnak Korzikának

A fenyegetés hátterében a Korzika autonómiájáról szóló francia törvényjavaslat is áll. A tervezet különálló történelmi, nyelvi és kulturális közösségként ismerné el Korzikát, és nagyobb jogkört adna a helyi közgyűlésnek, a sziget azonban Franciaország része maradna.

“Threats by Corsican separatist group FLNC-UC trigger anti-terrorism inquiry” https://t.co/HpZXniZsNA — Alisha’s Eternal Cubby (@ProfPlatypus) August 7, 2026

Ez nem elég az FLNC-UC számára. A fegyveres csoport ismét megerősítette, hogy végső célja Korzika teljes nemzeti függetlensége.

Korábban robbantásokat is végrehajtottak

A szervezet erőszakos akciói évtizedekre nyúlnak vissza. Az FLNC 1976-ban egyetlen éjszaka alatt 18 támadásért vállalta a felelősséget.

Legutóbb 2023 októberében jelentettek be egy úgynevezett „kék éjszakát”, amikor 45 robbanás történt különböző célpontoknál. A támadások elsősorban második otthonokat és egy korábbi ajacciói adóhivatalt érintettek. Sérülés akkor nem történt – írta meg a Daily Mail.