52 órán át kínozták az elrabolt kriptomilliomosokat – autós üldözéssel ért véget a rémálom

Három álarcos férfi Kelet-Londonban támadt rá a két kriptovaluta-milliomosra, majd egy Canning Town-i lakásba vitte őket. A foglyokat megkötözték, bántalmazták és kriptovaluta átutalására kényszerítették.

Két kriptovaluta-milliomost 52 órán át tartott fogva és kínzott egy londoni banda. A rendőrség üldözés után szabadította ki az egyik áldozatot (illusztráció) Fotó: Pixabay

Kriptomilliomosokat tartott fogva és kínzott egy londoni banda

Egy bűnbanda két francia kriptovaluta-milliomost tartott fogva 52 órán keresztül az Egyesült Királyságban. A férfiakat Londonban támadták meg, majd egy kelet-londoni lakásba vitték, ahol pénzt próbáltak kicsikarni belőlük.

Az áldozatok Franciaországból érkeztek Londonba, és Kelet-Londonban akartak kannabiszt vásárolni. Shadwellben három álarcos férfi fegyverrel és késsel támadt rájuk, majd visszakényszerítette őket bérelt Mercedesükbe.

A két férfit egy Canning Town-i lakásban tartották fogva. Megkötözték, levetkőztették és megverték őket, majd forró vizet öntöttek a testükre. Egyikük szájában cigarettát nyomtak el, és mindkettőjüket megcsonkítással fenyegették. A banda 150 ezer dollárt (47 millió forint) követelt, az áldozatok azonban csak 30 ezer dollárnyi (9,5 millió forint) kriptovalutát tudtak átutalni.

A rendőrség az áldozatok egyik barátjának autóban maradt telefonja alapján találta meg a banda rejtekhelyét. Az egyik foglyot később elengedték, a másikat pedig autóval vitték el, amikor a rendőrök üldözőbe vették az elkövetőket.

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