Krokodilok közé dobtak egy hároméves gyereket júliusban: hét műtéten esett át a kisfiú

Immáron otthonában lábadozik és újra játszik az a hároméves kisfiú, akit egy krokodilokkal teli állatkerti kifutóba dobtak szándékosan. A kisfiú súlyosan megsérült, műtéteken esett át. Jelenleg rehabilitáció alatt áll, azonban sokkal jobban van és szülei szerint nagyon boldog, hogy újra otthon lehet, a saját ágyában allhat és újra játszhat a játékaival.

Hazatérhetett a krokodilok közé dobott kisfiú. Fotó: Unsplash

A cambridgeshire-i Huntingdon közelében található Johnsons of Old Hurst állatkert június 18-án számolt be a történtekről, amelyek kapcsán a helyi hatóságok egy 30 éves norfolki férfit tartóztattak le emberölési kísérlet gyanújával, csakhogy később óvadék ellenében szabadlábra helyezték mondván szakértői vizsgálatuk után úgy ítélték meg, hogy jelenleg nem alkalmas a kihallgatásra. A feltételezett elkövetőnek a hírek szerint tanulási nehézségei vannak, és gondozók kíséretében vett részt egy kiránduláson. Az eset kapcsán a gondozásának körülményeit továbbra is vizsgálják.

Jobban van a krokodilok közé dobott kisfiú, családjának támogatásra van szüksége

Most, hogy újra otthon vagyunk, fiunk rehabilitációja folytatódik, és arra összpontosíthatunk, hogy a lehető legjobb esélyt kapja a felépülésre

- írták szülei azon adománygyűjtő oldalra, ahol eddig 113 ezer font, vagyis közel 49 millió forint gyűlt eddig össze a család támogatására. Arra, hogy fedezni tudják a szülők kieső jövedelmeit, a mindennapi kiadásokat, a kezeléseket. De ezen felül a begyűlt pénzösszegből a kisfiú szülei játékokat is adományoztak annak a cambridge-i kórháznak, ahol gyermekük hosszú időt töltött.

A család korábbi beszámolója szerint a gyermeknek összesen hét műtéten kellett átesnie, írja a DailyStar.