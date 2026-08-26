Apró fejek bukkantak elő az anya szárnya alól, különleges pillanatot fotóztak

A madarak veszély esetén a szárnyuk alá rejtik fiókáikat, így nemcsak a ragadozóktól óvják őket, hanem az esőtől és a zord időjárástól is. A különleges madarakat hosszú lábujjaik és karmaik segítik abban, hogy a sekély tavak lebegő növényzetén is könnyedén közlekedjenek.

Különleges pillanatot fotóztak. Fotó: STRINGER / IC photo

Így védi fiókáit a különleges madár

Nem véletlenül kapták a „Jézus madara” becenevet sem: úgy tűnik, mintha egyszerűen a víz felszínén sétálnának.

A fácánfarkú vízityúkok kisebb rovarokkal és gerinctelenekkel táplálkoznak, amelyek az általuk lakott tavakban és mocsaras területeken élnek.

A faj szaporodása is különleges. A nőstények több hímmel is párosodnak, egyetlen nőstényhez akár több hím is tartozhat. A fiókák nevelésének nagy részét ezért a hímek végzik: ők építik a fészket, kotlanak a tojásokon, majd a kicsikről is ők gondoskodnak.

A megható felvételeket a 24 éves Arpan Hanra készítette az indiai Nyugat-Bengál államban található Purba Bardhaman egyik tavánál.

A képet itt tudja megnézni!