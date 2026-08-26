Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
különleges pillanat

Apró fejek bukkantak elő az anya szárnya alól, különleges pillanatot fotóztak

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy igazán bájos fotón több apró fióka bújik elő gondoskodó anyjuk szárnya alól. A kép a vízen járóként is ismert indiai vízityúkról, vagyis a fácánfarkú vízityúkról készült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
különleges pillanatanyavíz

A madarak veszély esetén a szárnyuk alá rejtik fiókáikat, így nemcsak a ragadozóktól óvják őket, hanem az esőtől és a zord időjárástól is. A különleges madarakat hosszú lábujjaik és karmaik segítik abban, hogy a sekély tavak lebegő növényzetén is könnyedén közlekedjenek.

különleges
Különleges pillanatot fotóztak. Fotó: STRINGER / IC photo

Így védi fiókáit a különleges madár

Nem véletlenül kapták a „Jézus madara” becenevet sem: úgy tűnik, mintha egyszerűen a víz felszínén sétálnának.

A fácánfarkú vízityúkok kisebb rovarokkal és gerinctelenekkel táplálkoznak, amelyek az általuk lakott tavakban és mocsaras területeken élnek.

A faj szaporodása is különleges. A nőstények több hímmel is párosodnak, egyetlen nőstényhez akár több hím is tartozhat. A fiókák nevelésének nagy részét ezért a hímek végzik: ők építik a fészket, kotlanak a tojásokon, majd a kicsikről is ők gondoskodnak.

A megható felvételeket a 24 éves Arpan Hanra készítette az indiai Nyugat-Bengál államban található Purba Bardhaman egyik tavánál.

A képet itt tudja megnézni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!