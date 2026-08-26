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kutya

Megölt egy kóbor kutyát egy kisfiú, több mint száz városban robbantak ki tüntetések

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Országos felháborodást váltott ki Kínában egy brutális állatkínzási ügy, amely miatt ismét felerősödtek a szigorúbb állatvédelmi szabályozást követelő hangok. A Vang Vang néven ismert kóbor kutya és három kölyke kegyetlen megölése miatt már több mint száz kínai városban emelték fel a szavukat.
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kutyatüntetésKínaállatkínzás

Széles körű felháborodást váltott ki Kínában egy kóbor kutya és három kölykének megölése, a történtek nyomán pedig országszerte felerősödtek az állatok nagyobb jogi védelmét sürgető felhívások.

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Vilgászerte tüntetnek a megölt kutya miatt - Fotó: X/Képernyőkép

A Vang Vang néven ismert kóbor kutya a dél-kínai Kuangtung tartományban, Csiejang közelében élt, ahol a környékbeliek rendszeresen etették.

 Június 28-án több, 14 év alatti fiú bántalmazta, majd felgyújtotta az állatot. Három kölykét szintén megölték. A fiatalkorúakat később javító-nevelő intézetbe küldték.

Futótűzként terjedt a kutya története

Az állatkínzásról készült felvételek széles körben elterjedtek a kínai közösségi médiában, és nagy felháborodást váltottak ki. Több mint száz kínai városban jelentek meg az állatok nagyobb jogi védelmét szorgalmazó felhívások, és az ügyhöz kínai hírességek is hozzászóltak.

Az ügy külföldön is visszhangot váltott ki: Tajpejben, Tokióban és New Yorkban is megemlékeztek Vang Vangról.

Kínában 2025-ben a városi területeken tartott kutyák és macskák száma a becslések szerint meghaladta a 120 milliót.

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