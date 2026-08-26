Megölt egy kóbor kutyát egy kisfiú, több mint száz városban robbantak ki tüntetések

Széles körű felháborodást váltott ki Kínában egy kóbor kutya és három kölykének megölése, a történtek nyomán pedig országszerte felerősödtek az állatok nagyobb jogi védelmét sürgető felhívások.
A Vang Vang néven ismert kóbor kutya a dél-kínai Kuangtung tartományban, Csiejang közelében élt, ahol a környékbeliek rendszeresen etették.
Június 28-án több, 14 év alatti fiú bántalmazta, majd felgyújtotta az állatot. Három kölykét szintén megölték. A fiatalkorúakat később javító-nevelő intézetbe küldték.
Futótűzként terjedt a kutya története
Az állatkínzásról készült felvételek széles körben elterjedtek a kínai közösségi médiában, és nagy felháborodást váltottak ki. Több mint száz kínai városban jelentek meg az állatok nagyobb jogi védelmét szorgalmazó felhívások, és az ügyhöz kínai hírességek is hozzászóltak.
Az ügy külföldön is visszhangot váltott ki: Tajpejben, Tokióban és New Yorkban is megemlékeztek Vang Vangról.
Kínában 2025-ben a városi területeken tartott kutyák és macskák száma a becslések szerint meghaladta a 120 milliót.