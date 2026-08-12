Rendőrök elé ugrott a lövöldözésben a hős kutya, odaveszett az egyik lába – videó

A hétéves német juhász, Ace 2020 márciusa óta szolgált a Polk megyei seriffhivatalnál. A kutya akkor sérült meg, amikor a rendőrök egy 27 éves férfit, Angel Bowerst próbálták letartóztatni.
A hatóságok szerint Bowers korábban nem jelent meg a bíróságon, majd amikor a rendőrök megpróbálták elfogni, legalább négy lövést adott le három rendőrre.
Ace ekkor lépett közbe, hogy megvédje a rendőröket. A lövöldözésben a bal első lábát érte találat: a csont összeroppant, egy artéria pedig elszakadt, ami hatalmas vérveszteséget okozott.
Bowerst a helyszínen lelőtték a rendőrök. Ace életét pedig a gazdája és egyben kiképzője, Natalie Oestreich helyszíni elsősegélye mentette meg. A nő ellátta a sebeit, majd biztonságos helyre vitte a sérült kutyát.
Többórás műtéten esett át
Ace-t először egy lakelandi állatorvosi sürgősségi klinikára szállították, ahol stabilizálták az állapotát. Ezután helikopterrel vitték tovább a Lakewood Ranch-i állatorvosi központba.
Az állatorvosok többórás műtétet hajtottak végre rajta, amely során amputálni kellett a bal első lábát.
A kutya már az altatásból ébredve megpróbált felállni. A seriffhivatal beszámolója szerint Ace a műtét után sem hagyta, hogy sérülése megakadályozza a mozgásban.
A rendőrség később egy videót is közzétett arról, ahogy Ace saját lábán hagyja el az állatorvosi központot. A jelenlévők tapssal fogadták, miközben a kutya egy „ride or die” feliratú pólót viselt.
Két nappal később Ace visszatért a seriffhivatalhoz is. A kutyát kollégái hatalmas örömmel fogadták, ő pedig láthatóan jól érezte magát – írja a New York Post.
Grady Judd seriff külön méltatta Ace-t és Natalie Oestreich-et, akik szerinte a jó és a rossz közé álltak, és ezzel három rendőr életét mentették meg. Oestreich a gyógyulás idején még Ace mellett marad, mielőtt visszatérne a szolgálatba.
Ace számára azonban ezzel véget ért a rendőri pálya.
A hős kutya ugyanis nyugdíjba vonul, és a seriff szerint most már nincs más dolga, mint pihenni és élvezni a jól megérdemelt nyugdíjas éveket.
Videón, ahogy a hős kutya elkergeti a kisfiúra támadó medvét
Másodperceken múlt egy hatéves fiú biztonsága egy connecticuti családi ház előtt. A hős kutya azonnal közbelépett, amikor egy medve a gyerek felé rohant, és megakadályozta, hogy az állat rátámadjon.