Rendőrök elé ugrott a lövöldözésben a hős kutya, odaveszett az egyik lába – videó

A hétéves német juhász, Ace 2020 márciusa óta szolgált a Polk megyei seriffhivatalnál. A kutya akkor sérült meg, amikor a rendőrök egy 27 éves férfit, Angel Bowerst próbálták letartóztatni.

A több órás műtét során amputálni kellett a hős kutya egyik lábát

Fotó: Twitter/X

A hatóságok szerint Bowers korábban nem jelent meg a bíróságon, majd amikor a rendőrök megpróbálták elfogni, legalább négy lövést adott le három rendőrre.

Ace ekkor lépett közbe, hogy megvédje a rendőröket. A lövöldözésben a bal első lábát érte találat: a csont összeroppant, egy artéria pedig elszakadt, ami hatalmas vérveszteséget okozott.

Bowerst a helyszínen lelőtték a rendőrök. Ace életét pedig a gazdája és egyben kiképzője, Natalie Oestreich helyszíni elsősegélye mentette meg. A nő ellátta a sebeit, majd biztonságos helyre vitte a sérült kutyát.

Today was Ace’s first trip back to the SOC since being shot in the line of duty. While he’ll be retiring after having his leg amputated, he’s still as happy and energetic as ever! 🥹



We’re just so thankful Ace and Nat are okay. His days of chasing bad guys may be over, but Ace… pic.twitter.com/hdbJoJ3ULi — Polk County Sheriff 🚔 Grady Judd (@PolkCoSheriff) August 11, 2026

Többórás műtéten esett át

Ace-t először egy lakelandi állatorvosi sürgősségi klinikára szállították, ahol stabilizálták az állapotát. Ezután helikopterrel vitték tovább a Lakewood Ranch-i állatorvosi központba.

Az állatorvosok többórás műtétet hajtottak végre rajta, amely során amputálni kellett a bal első lábát.

A kutya már az altatásból ébredve megpróbált felállni. A seriffhivatal beszámolója szerint Ace a műtét után sem hagyta, hogy sérülése megakadályozza a mozgásban.

A rendőrség később egy videót is közzétett arról, ahogy Ace saját lábán hagyja el az állatorvosi központot. A jelenlévők tapssal fogadták, miközben a kutya egy „ride or die” feliratú pólót viselt.

From the Polk Co Sheriff's office: K9 hero Ace was shot & critically injured protecting deputies and the community on Thursday night. The bad guy who shot Ace was eliminated by his handler and two other deputies at the scene. Ace’s life was saved through the incredible work of a… pic.twitter.com/jBPxCnWv2i — The Beach From Florida (@BeachFrmFL) August 9, 2026

Két nappal később Ace visszatért a seriffhivatalhoz is. A kutyát kollégái hatalmas örömmel fogadták, ő pedig láthatóan jól érezte magát – írja a New York Post.

Grady Judd seriff külön méltatta Ace-t és Natalie Oestreich-et, akik szerinte a jó és a rossz közé álltak, és ezzel három rendőr életét mentették meg. Oestreich a gyógyulás idején még Ace mellett marad, mielőtt visszatérne a szolgálatba.

Ace számára azonban ezzel véget ért a rendőri pálya.

A hős kutya ugyanis nyugdíjba vonul, és a seriff szerint most már nincs más dolga, mint pihenni és élvezni a jól megérdemelt nyugdíjas éveket.