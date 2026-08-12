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kutya

Belefulladt egy kutya egy üres tésztás zacskóba

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Váratlan tragédia ért egy brit férfit egy hétköznapi vacsora után: a csivavája, Bellah egy üres Aldi-tésztás zacskó miatt pusztult el. A kutya halála teljesen lesújtotta gazdáját, aki az áruházlánc reakcióját sem találta megfelelőnek.
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kutyaAldifulladás

Gavin Greenaway július 18-án egy Aldi-féle paradicsomos-bazsalikomos fusillit vacsorázott. A 45 éves férfi az étkezés után a kiürült tésztás zacskót a szemetesbe dobta, majd még időt töltött szeretett csivavájával, Bellah-val, mielőtt lefeküdt aludni. Arra nem számított, hogy a kidobott csomagolás néhány órával később végzetes lesz a kistestű kutya számára.

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Kidobott csomagolásba fulladt a kutya - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Bellah valahogy hozzáfért a szemetesbe dobott zacskóhoz, és a csomagolás miatt megfulladt.

Greenaway mélyen felháborodott a történtek miatt, és az Aldi reakcióját is kifogásolta. Ugyanis a férfi az Aldinak is jelezte, mi történt Bellah-val, a vállalat válaszában azonban azt írta: 

megértik, hogy bosszantó, amikor egy termék nem hozza az elvárt minőséget, és rendszeresen vizsgálják termékeiket.

Az Aldi közölte azt is, hogy rögzítették Greenaway észrevételeit, és azokat belsőleg felülvizsgálják – írja a Blikk.

A gazdának azonban ez az eset messze nem egy kellemetlen fogyasztói panaszról szólt: Bellah a szeretett kutyája volt, akinek elvesztése teljesen váratlan volt, azóta sem tudta feldolgozni.

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