Belefulladt egy kutya egy üres tésztás zacskóba

Gavin Greenaway július 18-án egy Aldi-féle paradicsomos-bazsalikomos fusillit vacsorázott. A 45 éves férfi az étkezés után a kiürült tésztás zacskót a szemetesbe dobta, majd még időt töltött szeretett csivavájával, Bellah-val, mielőtt lefeküdt aludni. Arra nem számított, hogy a kidobott csomagolás néhány órával később végzetes lesz a kistestű kutya számára.

Kidobott csomagolásba fulladt a kutya - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Bellah valahogy hozzáfért a szemetesbe dobott zacskóhoz, és a csomagolás miatt megfulladt.

Greenaway mélyen felháborodott a történtek miatt, és az Aldi reakcióját is kifogásolta. Ugyanis a férfi az Aldinak is jelezte, mi történt Bellah-val, a vállalat válaszában azonban azt írta:

megértik, hogy bosszantó, amikor egy termék nem hozza az elvárt minőséget, és rendszeresen vizsgálják termékeiket.

Az Aldi közölte azt is, hogy rögzítették Greenaway észrevételeit, és azokat belsőleg felülvizsgálják – írja a Blikk.

A gazdának azonban ez az eset messze nem egy kellemetlen fogyasztói panaszról szólt: Bellah a szeretett kutyája volt, akinek elvesztése teljesen váratlan volt, azóta sem tudta feldolgozni.

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