Öt kutya tépte szét az idős férfit, de amit a Google Térképen találtak, az még durvább

Tragikus véget ért James L. Gibson esti cigarettaszünete az Illinois állambeli Washington Parkban. A 68 éves férfi egy kiadó ingatlanon dolgozott, amikor csütörtök este néhány percre kiment az utcára. Ekkor egy kutyafalka támadt rá.
Kutyafalka támadt rá a 68 éves férfira, a Google Térkép hátborzongató bizonyítékot mutatott
A helyi beszámolók szerint legalább öt kutya vett részt a támadásban. Az állatok olyan súlyosan megsebesítették a férfit, hogy a helyszínen életét vesztette. Gibson arcán, törzsén, karján és lábán is harapásnyomokat találtak.
A támadás különösen brutális lehetett. A kutyák a beszámolók szerint az utcán végighúzták a férfit, majd megpróbálták egy árokba vonszolni. Egy helyi lakos, Mike Tomlin elmondta, hogy hallotta a férfi segélykiáltásait.
A kiérkező rendőrök szintén találkoztak az agresszív kutyákkal. Több állatra rálőttek, amikor azok fenyegetően viselkedtek, a falka azonban végül egy közeli erdős területre menekült.
A tragédia után egy újabb, meglehetősen hátborzongató részlet is napvilágra került. A Google Street View áprilisban készült felvételein ugyanis több kutya is látható ugyanazon a környéken, szabadon kóborolva az utcákon. Az egyik képen négy, egy másikon pedig öt kutya látható az út közelében.
A felvételek miatt felmerült, hogy a kutyák már jóval a halálos támadás előtt rendszeresen az utcán kóboroltak. A helyi lakosok azt állították, hogy az állatok körülbelül két éve rendszeresen kiszöktek egy bekerített udvarból.
A helyiek korábban is aggódtak a környéken kóborló kutyák miatt, ám az állatvédelmi hatóság szerint Washington Parknak ezen a részén korábban nem érkezett hozzájuk bejelentés kutyafalkáról.