Öt kutya tépte szét az idős férfit, de amit a Google Térképen találtak, az még durvább

Tragikus véget ért James L. Gibson esti cigarettaszünete az Illinois állambeli Washington Parkban. A 68 éves férfi egy kiadó ingatlanon dolgozott, amikor csütörtök este néhány percre kiment az utcára. Ekkor egy kutyafalka támadt rá.

Kutyafalka tépett szét egy férfit.

Fotó: Murat Kocabas / AFP

Kutyafalka támadt rá a 68 éves férfira, a Google Térkép hátborzongató bizonyítékot mutatott

A helyi beszámolók szerint legalább öt kutya vett részt a támadásban. Az állatok olyan súlyosan megsebesítették a férfit, hogy a helyszínen életét vesztette. Gibson arcán, törzsén, karján és lábán is harapásnyomokat találtak.

A támadás különösen brutális lehetett. A kutyák a beszámolók szerint az utcán végighúzták a férfit, majd megpróbálták egy árokba vonszolni. Egy helyi lakos, Mike Tomlin elmondta, hogy hallotta a férfi segélykiáltásait.

A kiérkező rendőrök szintén találkoztak az agresszív kutyákkal. Több állatra rálőttek, amikor azok fenyegetően viselkedtek, a falka azonban végül egy közeli erdős területre menekült.

A tragédia után egy újabb, meglehetősen hátborzongató részlet is napvilágra került. A Google Street View áprilisban készült felvételein ugyanis több kutya is látható ugyanazon a környéken, szabadon kóborolva az utcákon. Az egyik képen négy, egy másikon pedig öt kutya látható az út közelében.

Man bitten to death by "mixed breed" dogs. Police found his face torn off.

Look up the address on Google Maps.



Holy shit.

LOL this is real. https://t.co/QBOMhRZx6Y pic.twitter.com/bOf7Sf3bf6 — Kiki 🇺🇸 (@kikisknees) August 29, 2026

A felvételek miatt felmerült, hogy a kutyák már jóval a halálos támadás előtt rendszeresen az utcán kóboroltak. A helyi lakosok azt állították, hogy az állatok körülbelül két éve rendszeresen kiszöktek egy bekerített udvarból.

A helyiek korábban is aggódtak a környéken kóborló kutyák miatt, ám az állatvédelmi hatóság szerint Washington Parknak ezen a részén korábban nem érkezett hozzájuk bejelentés kutyafalkáról.