Kutyakajával etették a magatehetetlen idős asszonyt a gondozók, mert nem tudták elolvasni a címkét

Mélyen megrázta a brit közvéleményt az a napokban lezárult ombudsmani vizsgálat, amely feltárta, milyen embertelen körülmények között töltötte élete utolsó hónapjait egy Portsmouth-ban élő idős asszony. A „bűnlajstrom” legsokkolóbb pontja az volt, amikor a gondozók mikrohullámú sütőben megmelegített kutyaeledelt etettek meg a magatehetetlen asszonnyal.

Az idős nőt kutyakajával etették - képünk csak illusztráció - Fotó: Pexels

Bárányvacsorának hitték a kutyatápot

A hivatalos jelentés szerint az áldozat, akit a dokumentumokban csak Mrs. Y-ként említenek, egy 2024-es esés után veszítette el a mozgásképességét és lett ágyhoz kötött. Mivel az asszony később egy kisebb agyvérzést is elszenvedett, a családja és a gondozócég megállapodott, hogy a fuldoklás elkerülése érdekében kizárólag pépesített ételeket kaphat.

A horrorisztikus incidens 2024 júniusában történt, amikor két gondozó látogatta meg az idős nőt. Egyikük kivett a fagyasztóból egy vákuumcsomagolt húst, amit megmelegített, majd három falatot sikeresen le is diktált az idős asszony torkán. A gondozó a belső jegyzőkönyvbe büszkén vezette be, hogy Mrs. Y „bárányvacsorát” evett.

A kegyetlen igazságra csak egy héttel később derült fény, amikor a látogatáson jelen lévő másik gondozó jelentette az esetet. Kiderült, hogy a csomagoláson hatalmas betűkkel szerepelt: „friss kutyatáp” és „felnőtt kutyáknak és kölyök kutyáknak”. A vizsgálat megállapította, hogy a kapkodó gondozók egyszerűen nem tudták (vagy nem akarták) elolvasni a termék címkéjét.

A menedzsment reakciója szintén felháborító volt: ahelyett, hogy azonnal orvost hívtak volna, a felelős vezető megkérdezte a bejelentő gondozót, miért nem vette el a kutyatápot a kollégájától, majd utasította, hogy suttyomban tüntesse el a maradék csomagokat a fagyasztóból, nehogy más is elkövesse ugyanezt a hibát.

Magány, sötétség és hamisított akták

A kutyaeledel-botrány sajnos csak a jéghegy csúcsa volt a Radis nevű külsős gondozócég által nyújtott „szolgáltatásban”. Az önkormányzati és ombudsmani nyomozás során kiderült, hogy az idős nőt rendszeresen hosszú órákra teljesen egyedül hagyták, olykor egész éjszakára vizes ruhákban és ágyban vagy teljes sötétségben felejtették.