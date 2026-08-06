Kutyakajával etették a magatehetetlen idős asszonyt a gondozók, mert nem tudták elolvasni a címkét

Mélyen megrázta a brit közvéleményt az a napokban lezárult ombudsmani vizsgálat, amely feltárta, milyen embertelen körülmények között töltötte élete utolsó hónapjait egy Portsmouth-ban élő idős asszony. A „bűnlajstrom” legsokkolóbb pontja az volt, amikor a gondozók mikrohullámú sütőben megmelegített kutyaeledelt etettek meg a magatehetetlen asszonnyal.
Bárányvacsorának hitték a kutyatápot
A hivatalos jelentés szerint az áldozat, akit a dokumentumokban csak Mrs. Y-ként említenek, egy 2024-es esés után veszítette el a mozgásképességét és lett ágyhoz kötött. Mivel az asszony később egy kisebb agyvérzést is elszenvedett, a családja és a gondozócég megállapodott, hogy a fuldoklás elkerülése érdekében kizárólag pépesített ételeket kaphat.
A horrorisztikus incidens 2024 júniusában történt, amikor két gondozó látogatta meg az idős nőt. Egyikük kivett a fagyasztóból egy vákuumcsomagolt húst, amit megmelegített, majd három falatot sikeresen le is diktált az idős asszony torkán. A gondozó a belső jegyzőkönyvbe büszkén vezette be, hogy Mrs. Y „bárányvacsorát” evett.
A kegyetlen igazságra csak egy héttel később derült fény, amikor a látogatáson jelen lévő másik gondozó jelentette az esetet. Kiderült, hogy a csomagoláson hatalmas betűkkel szerepelt: „friss kutyatáp” és „felnőtt kutyáknak és kölyök kutyáknak”. A vizsgálat megállapította, hogy a kapkodó gondozók egyszerűen nem tudták (vagy nem akarták) elolvasni a termék címkéjét.
A menedzsment reakciója szintén felháborító volt: ahelyett, hogy azonnal orvost hívtak volna, a felelős vezető megkérdezte a bejelentő gondozót, miért nem vette el a kutyatápot a kollégájától, majd utasította, hogy suttyomban tüntesse el a maradék csomagokat a fagyasztóból, nehogy más is elkövesse ugyanezt a hibát.
Magány, sötétség és hamisított akták
A kutyaeledel-botrány sajnos csak a jéghegy csúcsa volt a Radis nevű külsős gondozócég által nyújtott „szolgáltatásban”. Az önkormányzati és ombudsmani nyomozás során kiderült, hogy az idős nőt rendszeresen hosszú órákra teljesen egyedül hagyták, olykor egész éjszakára vizes ruhákban és ágyban vagy teljes sötétségben felejtették.
A személyzet nem követte a kötelező gondozási tervet, a látogatási idők pontatlanok voltak, sőt, bizonyos esetekben a gondozók konkrétan meghamisították a papírokat – olyan látogatásokat is elszámoltak, amelyek meg sem történtek.
A család otthoni kamerájának felvételei alapján felmerült a gyanú, hogy a gondozók erőszakkal tömték az ételt az idős asszonyba. Az asszony hivatalos „Újraélesztést nem igénylő” (DNACPR) orvosi nyilatkozatát a család egy szekrénybe gyűrve, elrejtve találta meg.
Az önkormányzat bocsánatot kért, a cég repült
Mrs. Y végül 2024 júliusában, nem sokkal a vizsgálat megkezdése után elhunyt, az orvosi szakértő szerint az aggkori gyengeség következtében. A botrány kirobbanása után Portsmouth városi tanácsa azonnali hatállyal felbontotta a szerződést a Radis gondozóvállalattal, és közölték, hogy a jövőben semmilyen szolgáltatást nem rendelnek meg tőlük. A tanács elismerte a felelősségét, és nyilvánosan bocsánatot kért a családtól, a gondozócég pedig fegyelmi eljárást indított az érintett munkavállalók ellen.
Az ombudsman kötelezte a várost, hogy térítse vissza a családnak a gondozási díjakat, valamint fizessen 1000 font (kb. 460 ezer forint) jelképes kártérítést a hozzátartozóknak az elszenvedett mély trauma és a vizsgálat elhúzódása miatt.