Betiltották a 2 méternél hosszabb kutyapórázokat egy francia városban

A kutyapóráz hosszát érintő szabályozást júliusban vezették be Franciaország Saint-Quentin városában, Hauts-de-France régióban. A döntés előzménye egy júniusban történt halálos támadás, amikor a Champs-Elysées parkban egy hosszú pórázon vezetett husky megtámadott és megölt egy csivavát.

Maximum két méter hosszú lehet a kutyapóráz - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A helyi önkormányzat szerint az intézkedés célja, hogy a kutyák gazdái és a környéken élők nagyobb biztonságban érezzék magukat, és a veszélyes állatokat könnyebb legyen kontroll alatt tartani.

A szabály szerint a visszahúzható pórázt használó gazdáknak legfeljebb kétméteres hosszúságra kell rögzíteniük azt. A rendelkezés megszegői 150 eurós, vagyis 55 ezer forintos bírságra számíthatnak.

A városi tanács döntése előtt a lakosság véleményét is kikérték. Philippe Vignon, a biztonságért felelős alpolgármester szerint számos panasz érkezett a póráz nélkül sétáltatott kutyák miatt.

Kocogók, sétálók és családok is jelezték, hogy félnek a szabadon engedett állatoktól

– mondta Vignon. A június 19-i halálos kutyatámadás pedig végül arra késztette az önkormányzatot, hogy lépjen – írja a Daily Mail.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Nem mindenki ért egyet a rövid kutyapórázzal

Guillaume, aki két kutyát sétáltatott a parkban, értelmetlennek nevezte a korlátozást.

Szerinte egy 35, 50 vagy akár 60 kilogrammos kutya akkor is képes elszakítani vagy kitépni magát a pórázból, ha az legfeljebb kétméteres.

Egy másik helyi lakos, Nicolas azt mondta, nem fogja betartani a szabályt. Szerinte a kutyákat nem lehet két méteren belülre korlátozni, és az állatoknak szükségük van valamennyi szabadságra.

A szabályozásnak vannak támogatói is

Egy német dog gazdája arról beszélt, hogy kutyáját már háromszor megharapták kisebb, póráz nélkül sétáltatott kutyák. A nő szerint három éve él a belvárosban, és folyamatosan támadják a szabadon kószáló állatok.

Egy másik kutyatulajdonos arról számolt be, hogy borsspray-t hord magánál, miután korábban konfliktusba került egy póráz nélkül sétáltatott staffordshire bullterrierrel.

Mások saját módszerekkel próbálják elkerülni a veszélyes helyzeteket. Egy két Jack Russell terriert tartó gazda például azt mondta, esténként zseblámpával jár sétálni, hogy elriassza a közeledő kutyákat.