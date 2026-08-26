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kutya

Életet mentett a vihar: szörnyű körülmények közül tartott 70 kutyát mentettek ki egy lakókocsiból

26 perce
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Több mint 70 kutyát és öt macskát mentettek ki egy indianai lakókocsiból, miután egy viharban kidőlt fa rádőlt az ingatlanra, és leleplezte a feltételezett állathalmozást. Az állatok közül több alultáplált volt, de egyiküket sem kellett elaltatni, és jelenleg egy állatmenhelyen kapnak ellátást.
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kutyamacskaállatmentés

Több tucat kutyát találtak egy feltételezett állathalmozási helyzetben egy indianai lakókocsiban. A megrázó esetre ráadásul csak akkor derült fény, amikor egy vihar során egy hatalmas fa rádőlt az otthonra augusztus 20-án. A helyszínen lévő állatokra ezt követően a szomszédok lettek figyelmesek, akik azonnal értesítették a hatóságokat és a menhelyet. A mentés során több mint 70 kutyát és öt macskát mentettek ki az ingatlanról. A kutyák többsége fiatal felnőtt, súlyuk pedig mindössze körülbelül 2–5,5 kilogramm között volt.

Több mint 70 kutyát mentettek meg borzalmas körülmények közül
Több mint 70 kutyát mentettek meg borzalmas körülmények közül. Fotó: Facebook/Humane Indiana

A Humane Indiana menhely egyik munkatársa szerint ez az eddigi legnagyobb állatmentés lehet, amelyet a szervezet valaha kezelt. Közölte, szerencsére egyik állatot sem kellett elaltatni. A kutyák jelenleg a menhelyen lábadoznak, ahol állatorvosi vizsgálatot, oltásokat, gyógyszeres kezelést, teszteket és kozmetikázást is kapnak, valamint gondoskodnak az élelmezésükről.

Több mint 70 kutyát mentettek meg borzalmas körülmények közül

 A menhely által közzétett képeken több kutya látható szűk kennelekben összebújva, néhányuknál pedig feltűnően kirajzolódnak a bordák.

Nem ők választották azokat a körülményeket, amelyek között éltek. Nem ők választották a vihart, és nem ők választották a rájuk zuhanó fát.

Az ügyben azonnali rendőri vizsgálat indult, amelyről egyelőre nem közöltek részleteket. Ez idő alatt az állatok jogi és fizikai felügyelete a Humane Indianánál marad és amíg a nyomozás és a jogi eljárás tart, nem adhatók át más menhelyeknek, állatmentőknek vagy magánszemélyeknek. Örökbefogadó családokat azonban lehet számukra keresni addig is:

Megérdemlik az esélyt, hogy végre megtapasztalják, milyen érzés szeretve, biztonságban és egy saját otthonban élni 

- idézte a szervezetet a People.

 

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