Életet mentett a vihar: szörnyű körülmények közül tartott 70 kutyát mentettek ki egy lakókocsiból

Több tucat kutyát találtak egy feltételezett állathalmozási helyzetben egy indianai lakókocsiban. A megrázó esetre ráadásul csak akkor derült fény, amikor egy vihar során egy hatalmas fa rádőlt az otthonra augusztus 20-án. A helyszínen lévő állatokra ezt követően a szomszédok lettek figyelmesek, akik azonnal értesítették a hatóságokat és a menhelyet. A mentés során több mint 70 kutyát és öt macskát mentettek ki az ingatlanról. A kutyák többsége fiatal felnőtt, súlyuk pedig mindössze körülbelül 2–5,5 kilogramm között volt.

Több mint 70 kutyát mentettek meg borzalmas körülmények közül. Fotó: Facebook/Humane Indiana

A Humane Indiana menhely egyik munkatársa szerint ez az eddigi legnagyobb állatmentés lehet, amelyet a szervezet valaha kezelt. Közölte, szerencsére egyik állatot sem kellett elaltatni. A kutyák jelenleg a menhelyen lábadoznak, ahol állatorvosi vizsgálatot, oltásokat, gyógyszeres kezelést, teszteket és kozmetikázást is kapnak, valamint gondoskodnak az élelmezésükről.

Több mint 70 kutyát mentettek meg borzalmas körülmények közül

A menhely által közzétett képeken több kutya látható szűk kennelekben összebújva, néhányuknál pedig feltűnően kirajzolódnak a bordák.

Nem ők választották azokat a körülményeket, amelyek között éltek. Nem ők választották a vihart, és nem ők választották a rájuk zuhanó fát.

Az ügyben azonnali rendőri vizsgálat indult, amelyről egyelőre nem közöltek részleteket. Ez idő alatt az állatok jogi és fizikai felügyelete a Humane Indianánál marad és amíg a nyomozás és a jogi eljárás tart, nem adhatók át más menhelyeknek, állatmentőknek vagy magánszemélyeknek. Örökbefogadó családokat azonban lehet számukra keresni addig is:

Megérdemlik az esélyt, hogy végre megtapasztalják, milyen érzés szeretve, biztonságban és egy saját otthonban élni

- idézte a szervezetet a People.