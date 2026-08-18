A kórházban halt meg a kutyatámadás áldozata, gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség

Egy 55 éves férfi meghalt, miután egy német juhászkutya megharapta Angliában, West Yorkshire-ben. A rendőrség a kutyatámadást követően egy másik, szintén 55 éves férfit letartóztatott gyilkosság gyanújával.

Kattant a bilincs a kutyatámadás után

Fotó: Illusztráció/123RF

Az áldozatot szombat délután, a wakefieldi Calder Grove környékén történt incidens után kritikus állapotban szállították kórházba. Később, este 7 óra után belehalt sérüléseibe. A rendőrség egy 55 éves férfit őrizetbe vett gyilkosság gyanújával, valamint azért, mert feltételezhetően ő volt annak a kutyának a gazdája, amely közterületen elszabadulva tragédiát okozott. A feltételezések szerint az incidensben érintett kutyát a rendőrség lefoglalta.

A kutyatámadás részletei

A rendőrök lezárták a gyalogutat, miközben vasárnap házról házra járva érdeklődnek a környéken. Az érintett út egy korábbi vasútvonal nyomvonalán, a Blacker Lane mellett található, és a rendőrség szerint általában kevés gyalogos használja. Egy házaspár a környezetről elmondta:

Azért szeretünk ide járni, mert nagyon csendes és eldugott hely. Néha látunk egy-egy kutyasétáltatót, de gyakran egyáltalán nincs itt senki.

A környéket a tragédia után rendőrségi szalaggal zárták le. A házaspár szerint a környéken alig vannak házak, az út pedig – különösen ebben az évszakban – nagyon sűrű növényzettel benőtt és eldugott.

El tudom képzelni, hogy nagyon kevesen láthatták, mi történt

– mondták. A 23 éves helyi lakos, Danny Green így nyilatkozott:

Szombat délután autóval haladtam el erre, és láttam az összes mentő- és rendőrautót. Szörnyű megtudni, hogy egy ember meghalt.

A West Yorkshire-i rendőrség közleményben közölte, vizsgálatot indítottak egy férfi halála miatt, amely egy wakefieldi Calder Grove környékén történt összetűzést követően következett be. A férfi halálának körülményeit a gyilkossági és kiemelt ügyekkel foglalkozó nyomozócsoport vizsgálja - írja a Mirror. A nyomozók tanúkat keresnek, különösen azt a két személyt, akik megálltak segíteni a sérült férfinak.