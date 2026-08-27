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spanyolország

Vörös massza borította el az utcákat, tízezrek estek egymásnak Spanyolországban – látványos képek

47 perce
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Valóságos vérvörös csatatérré változtak egy spanyol kisváros utcái, amikor tízezrek kezdték egymást paradicsommal dobálni. A La Tomatina idei rendezvényén 22 ezer résztvevőre 150 tonna paradicsom jutott.
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spanyolországla tomatinaparadicsomfesztivál

A La Tomatina paradicsomfesztivál idén is vörösbe borította a spanyolországi Buñol utcáit. A paradicsomcsatáról készült képeket galériánkban is megmutatjuk.

A La Tomatina paradicsomfesztiválon 22 ezer ember és 150 tonna paradicsom lepte el Buñol utcáit. Képeken a spanyolországi paradicsomcsata., Revellers participate in the "Tomatina" annual food-battle in the Spanish eastern town of Bunol, on August 26, 2026. (Photo by Jose JORDAN / AFP)
A spanyolországi Buñol városban az emberek paradicsommal dobálták egymást a 79. La Tomatina fesztivál során. A résztvevők rekordmennyiségű, 150 000 kilogramm túlérett paradicsomot használtak el, amelyet hét teherautó szállított a keskeny utcákra
Fotó: Jose JORDAN / AFP

150 tonna paradicsom repült a tömegben

Mintegy 22 ezer ember vett részt az idei La Tomatinán, miközben 150 tonna paradicsomot dobáltak egymásra a mindössze 9800 lakosú város utcáin. A résztvevők többsége külföldről érkezett, a paradicsomot pedig hét teherautó szállította a helyszínre. A teljesen érett, emberi fogyasztásra nem szánt termést kifejezetten a fesztiválra termesztették.

A résztvevők búvár- vagy síszemüveggel, régi ruhában és csúszásbiztos cipőben vetették bele magukat a paradicsomdobálásba. A helyiek közben vödrökből öntöttek vizet az utcán várakozókra, hogy felfrissítsék őket. A csata után az utcákat és az embereket paradicsomlé borította, az El País szerint már messziről érezni lehetett a paradicsompüré szagát.

Teherautókon vitték a paradicsomot

A teherautókon állók lábbal lökték le a paradicsomot az utcára, közben kötelekkel és hevederekkel rögzítették őket, hogy ne essenek le. Más helyiek a járművek előtt haladtak, és arra figyeltek, hogy a hatalmas tömegben senki ne kerüljön a kerekek alá.

A képre kattintva galéria nyílik!

La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
La Tomatina fesztivál, LaTomatinafesztivál
Galéria: Fergeteges hangulat: így zajlott a 79. La Tomatina fesztivál
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A spanyolországi Buñol városban az emberek paradicsommal dobálták egymást a 79. La Tomatina fesztivál során. A résztvevők rekordmennyiségű, 150 000 kilogramm túlérett paradicsomot használtak el, amelyet hét teherautó szállított a keskeny utcákra

Egy verekedésből született a La Tomatina-fesztivál

A La Tomatina-fesztivál hagyománya 1945-re nyúlik vissza, amikor egy fiatalok közötti verekedés paradicsomdobálásba torkollott. Az idei rendezvényen négy embert kellett ellátni, miután valaki paprikaspray-t fújt a tömegbe. A fesztivál iránt továbbra is nagy a nemzetközi érdeklődés: az idei eseményről több mint 400 újságíró, operatőr, fotós és tartalomkészítő tudósított – írta meg az El Pais.

 

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