Vörös massza borította el az utcákat, tízezrek estek egymásnak Spanyolországban – látványos képek

A La Tomatina paradicsomfesztivál idén is vörösbe borította a spanyolországi Buñol utcáit. A paradicsomcsatáról készült képeket galériánkban is megmutatjuk.

A spanyolországi Buñol városban az emberek paradicsommal dobálták egymást a 79. La Tomatina fesztivál során. A résztvevők rekordmennyiségű, 150 000 kilogramm túlérett paradicsomot használtak el, amelyet hét teherautó szállított a keskeny utcákra

Fotó: Jose JORDAN / AFP

150 tonna paradicsom repült a tömegben

Mintegy 22 ezer ember vett részt az idei La Tomatinán, miközben 150 tonna paradicsomot dobáltak egymásra a mindössze 9800 lakosú város utcáin. A résztvevők többsége külföldről érkezett, a paradicsomot pedig hét teherautó szállította a helyszínre. A teljesen érett, emberi fogyasztásra nem szánt termést kifejezetten a fesztiválra termesztették.

A résztvevők búvár- vagy síszemüveggel, régi ruhában és csúszásbiztos cipőben vetették bele magukat a paradicsomdobálásba. A helyiek közben vödrökből öntöttek vizet az utcán várakozókra, hogy felfrissítsék őket. A csata után az utcákat és az embereket paradicsomlé borította, az El País szerint már messziről érezni lehetett a paradicsompüré szagát.

Teherautókon vitték a paradicsomot

A teherautókon állók lábbal lökték le a paradicsomot az utcára, közben kötelekkel és hevederekkel rögzítették őket, hogy ne essenek le. Más helyiek a járművek előtt haladtak, és arra figyeltek, hogy a hatalmas tömegben senki ne kerüljön a kerekek alá.

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