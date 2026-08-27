Vörös massza borította el az utcákat, tízezrek estek egymásnak Spanyolországban – látványos képek

A La Tomatina paradicsomfesztivál idén is vörösbe borította a spanyolországi Buñol utcáit. A paradicsomcsatáról készült képeket galériánkban is megmutatjuk.
150 tonna paradicsom repült a tömegben
Mintegy 22 ezer ember vett részt az idei La Tomatinán, miközben 150 tonna paradicsomot dobáltak egymásra a mindössze 9800 lakosú város utcáin. A résztvevők többsége külföldről érkezett, a paradicsomot pedig hét teherautó szállította a helyszínre. A teljesen érett, emberi fogyasztásra nem szánt termést kifejezetten a fesztiválra termesztették.
A résztvevők búvár- vagy síszemüveggel, régi ruhában és csúszásbiztos cipőben vetették bele magukat a paradicsomdobálásba. A helyiek közben vödrökből öntöttek vizet az utcán várakozókra, hogy felfrissítsék őket. A csata után az utcákat és az embereket paradicsomlé borította, az El País szerint már messziről érezni lehetett a paradicsompüré szagát.
Teherautókon vitték a paradicsomot
A teherautókon állók lábbal lökték le a paradicsomot az utcára, közben kötelekkel és hevederekkel rögzítették őket, hogy ne essenek le. Más helyiek a járművek előtt haladtak, és arra figyeltek, hogy a hatalmas tömegben senki ne kerüljön a kerekek alá.
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Egy verekedésből született a La Tomatina-fesztivál
A La Tomatina-fesztivál hagyománya 1945-re nyúlik vissza, amikor egy fiatalok közötti verekedés paradicsomdobálásba torkollott. Az idei rendezvényen négy embert kellett ellátni, miután valaki paprikaspray-t fújt a tömegbe. A fesztivál iránt továbbra is nagy a nemzetközi érdeklődés: az idei eseményről több mint 400 újságíró, operatőr, fotós és tartalomkészítő tudósított – írta meg az El Pais.