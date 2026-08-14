Így tarthatja hűvösen a lakást klíma nélkül a legnagyobb hőségben

A lakás hűtése kánikulában elsősorban megfelelő árnyékolással és jól időzített szellőztetéssel kezdődik. Egy brit kutatás szerint a hőhullámok idején az otthonok túlmelegedése egyre komolyabb probléma, miközben több egyszerű módszerrel klíma nélkül is mérsékelhető a benti hőség.

Lakás hűtése kánikulában: árnyékolás, redőny, éjszakai szellőztetés és növényzet is segíthet klíma nélkül elviselhetőbbé tenni az otthont (illusztráció)

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Lakás hűtése klíma nélkül: ezek a módszerek segíthetnek a hőségben

A gyakoribb és egyre intenzívebb hőhullámok miatt sok otthon nyáron szinte elviselhetetlenül felmelegszik. A lakás hűtése azonban nem kizárólag légkondicionálóval oldható meg: a The Independent egy cikkben gyűjtött össze hasznos tippeket, köztük a redőnyök és árnyékolók használatát, az éjszakai és kora reggeli szellőztetést, a világos, fényvisszaverő felületeket, valamint a fák és más növények hűtő hatását.

Napközben tartsa kint a meleget

A legfontosabb, hogy az erős napsütés minél kevésbé melegítse fel a lakást. A redőnyök, spaletták és más árnyékolók már azelőtt felfogják a napsugarakat, hogy azok átmelegítenék a szobákat. A világos, fényvisszaverő felületek szintén kevesebb hőt nyelnek el.

Ne a legnagyobb hőségben szellőztessen

Kánikulában nem érdemes egész nap nyitva tartani az ablakokat. A természetes szellőztetés akkor segít igazán, amikor kint már hűvösebb van, ezért elsősorban éjszaka és kora reggel érdemes átszellőztetni az otthont. Napközben az árnyékolók és függönyök zárva tartása lassíthatja a felmelegedést.

A növények is segíthetnek a lakás hűtésében

A fák és más növények árnyékot biztosítanak, és mérsékelhetik az épületek környezetének felmelegedését. A dél-európai országokban az árnyékolás és a napi rutin átalakítása régóta bevett módszer a nyári hőség ellen.

A klíma legyen az utolsó megoldás

A légkondicionáló extrém hőhullám idején továbbra is fontos lehet, a szakértők szerint azonban először a hűtési igényt érdemes csökkenteni. Egy több mint 1600 háztartást vizsgáló felmérésben az otthonok 80 százaléka számolt be túlmelegedésről a 2022-es nyáron. A passzív módszerekkel kevesebb energiára lehet szükség ahhoz, hogy elviselhető maradjon a lakás.