Így hűtheti a lakást egy egyszerű PET-palackkal

A módszer lényege, hogy az olvadó jég hőt von el a környezetéből, a ventilátor pedig továbbítja a palack körül lehűlt levegőt. A házi praktika főként helyi hűtésre alkalmas, ezért a klímát nem váltja ki, de a hőségben javíthatja a komfortérzetet.

A lakás hűtése fagyasztott PET-palackkal és ventilátorral is segíthet a hőségben (illusztráció) Forrás: Pexels

Fagyasztott PET-palackkal is enyhíthető a hőség a lakásban

A nagy melegben egy egyszerű házi módszerrel is javítható valamelyest a lakás komfortja. Ehhez mindössze egy vagy két, vízzel megtöltött és lefagyasztott PET-palackra, valamint egy ventilátorra van szükség. A megoldás nem helyettesíti a légkondicionálót, de közvetlenül a közelében érezhetően hűvösebb levegőt biztosíthat.

A módszer alapja egyszerű fizikai jelenség. Az olvadó jég hőt von el a környezetéből, ezért a palack körül csökkenhet a levegő hőmérséklete. Ha a fagyasztott palackot egy működő ventilátor elé helyezik, a készülék ezt a hűvösebb levegőt továbbítja a szobában.

A palackot nem szabad teljesen megtölteni, mert a víz fagyás közben kitágul. Érdemes alátétre vagy tányérra helyezni, mivel a külső felületén pára csapódhat le, amely nedvességet okozhat a bútorokon.

Nem hűti le az egész lakást

A módszer hatékonysága nagyban függ a körülményektől. A rosszul szigetelt helyiségek, a napsütés, a működő elektromos berendezések és a bent tartózkodó emberek mind növelik a hőterhelést.

A fagyasztott PET-palack ezért leginkább helyi hűtésre alkalmas. A hatás javítható, ha napközben árnyékolják az ablakokat, és csökkentik a lakás további felmelegedését.

Az eredeti cikk a Gazeta.pl oldalán jelent meg.

Hűtse le a lakását a hőségriadó ideje alatt

Idén nyáron már többször is napokon át tartó kánikula sújtotta Magyarországot, és a hőség továbbra is komoly megterhelést jelent itthon és világszerte. A tartós forróságban a falak is átmelegszenek, így előfordulhat, hogy a lakás még éjszaka sem nyújt valódi menedéket a kínzó meleg elől. Klíma nélkül ezért különösen fontos néhány egyszerű módszerrel csökkenteni az otthon felmelegedését. Mutatjuk a leghatékonyabb praktikákat a lakás hűtésére.