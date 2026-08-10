Késsel a kezében mászkált egy lakóházban egy férfi Losoncon

Késsel a kezében mászkált egy losonci lakóház erkélyein egy férfi, aki több lakásba is betört. A rendőröket és a többi mentőegységet augusztus 7-én, péntek délelőtt riasztották a helyszínre: a férfi ekkor az épület legfelső emeletének erkélyén tartózkodott, kezében a késsel.
Késes férfi okozott pánikot egy férfi egy lakóházban
A helyszínre rendőrségi tárgyalókat, valamint a Besztercebányai Készenléti Rendőri Egység beavatkozó csoportját is kirendelték, akiknek rövid időn belül sikerült megfékezniük a férfit. A helyszíni vizsgálat során derült ki, hogy az illető két idegen lakásba is behatolt, az egyikben pedig összetörte a berendezés egy részét, valamint egy ablakot is.
Az ügyben magánlaksértés, rongálás és garázdaság miatt indult büntetőeljárás, mialatt folyamatban van az eset körülményeinek vizsgálata - írja a Paraméter.
Mindeközben három embert késeltek augusztus 5-én London belvárosában, a Covent Garden közelében található Endell Streeten. A rendőrség az eset után őrizetbe vett egy nőt, ám nem közöltek részleteket a támadás körülményeiről vagy indítékáról. A további részleteket ITT lehet elolvasni!