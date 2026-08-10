Késsel a kezében mászkált egy lakóházban egy férfi Losoncon

Késsel a kezében mászkált egy losonci lakóház erkélyein egy férfi, aki több lakásba is betört. A rendőröket és a többi mentőegységet augusztus 7-én, péntek délelőtt riasztották a helyszínre: a férfi ekkor az épület legfelső emeletének erkélyén tartózkodott, kezében a késsel.

Késes férfi okozott pánikot egy férfi egy lakóházban (illusztráció) / Fotó: Pixabay.com

Késes férfi okozott pánikot egy férfi egy lakóházban

A helyszínre rendőrségi tárgyalókat, valamint a Besztercebányai Készenléti Rendőri Egység beavatkozó csoportját is kirendelték, akiknek rövid időn belül sikerült megfékezniük a férfit. A helyszíni vizsgálat során derült ki, hogy az illető két idegen lakásba is behatolt, az egyikben pedig összetörte a berendezés egy részét, valamint egy ablakot is.

Az ügyben magánlaksértés, rongálás és garázdaság miatt indult büntetőeljárás, mialatt folyamatban van az eset körülményeinek vizsgálata - írja a Paraméter.