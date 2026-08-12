Lamborghini csapódott egy házba, egy milliárdos fia lehetett a sofőr - fotók

A baleset augusztus 11-én este történt Jekatyerinburgban, az Otradnaja utca egyik házánál. Az E1.ru és a Baza Telegram-csatorna beszámolója szerint egy lila Lamborghini letért az útról, majd egy épületnek csapódott. A sportautó több robogót is eltalált.

Lamborghini csapódott egy házba Jekatyerinburgban, egy oligarcha fia vezethette az autót Forrás: Telegram

A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek. A Szverdlovszki terület közlekedési hatósága szerint a balesetet az okozta, hogy a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. A hatóság tájékoztatása szerint egy gyalogos megsérült.

A Mash szerint az autó sofőrje megsérült, és a Lamborghininek korábban már 16 gyorshajtási bírsága is volt.

A Baza ugyanakkor két sérültről számolt be. A Telegram-csatorna szerint két férfi a ház verandáján tartózkodott, amikor a Lamborghini nekik csapódott. Egyikük nemrég tért vissza az orosz–ukrán háborúból, és mankót használt. A beszámoló szerint több csonttörést és zárt fejsérülést szenvedett.

Az Ostorozsno, Novosztyi című Telegram-csatorna szerint a baleset egyik sérültje a 23 éves Timur Halilov, korábbi profi ökölvívó lehetett. A férfit 2025 tavaszán letartóztatták egy szamarai lakos elrablásának gyanújával. A lap szerint később szerződést köthetett az orosz védelmi minisztériummal.

Egy milliárdos családjához köthetik az autót

Orosz sajtóértesülések szerint a Lamborghini Igor Altuskin uráli üzletemberhez, az Orosz Rézbányászati Társaság tulajdonosához tartozik. A beszámolók szerint a baleset idején fia, David vezette az autót.

Az értesülést hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

Igor Altuskint az orosz sajtóban gyakran „ortodox oligarchaként” emlegetik. Az üzletember jelentős összegekkel támogatta templomok építését és felújítását a Szverdlovszki területen, valamint értékes ikonokat is adományozott az orosz ortodox egyháznak.

2019-ben Altuskin egy templomot szeretett volna építeni egy jekatyerinburgi park helyén, ami jelentős tiltakozásokat váltott ki a helyi lakosság körében.

A Forbes Altuskin vagyonát mintegy 4,9 milliárd dollárra becsüli. Korábbi sajtóbeszámolók szerint az üzletember támogatja az Ural nevű orosz katonai alakulatot is, amely az orosz védelmi minisztérium kötelékében harcol Ukrajnában, a Luhanszk régióban.