Szexuális zaklatás vádjával kell szembenézzen egy légiutaskísérő

Súlyos vádakkal kell szembenézzen British Airways azon légiutaskísérője, aki a jelentések szerint önkielégítést végzett, miközben szexuálisan zaklatta egyik női kollégáját egy Rio de Janeiró-i italozós este után. A 30 éves Ryan Lim ugyanis azok utántámadt rá kolléganőjére, hogy a repülőgép kapitányával együtt több italt is elfogyasztottak. Ezt követően másnap közölte kollégájával: „Ami a szobámban történt, az a szobámban is marad.”

Súlyos váddal kell szembenézzen a légiutaskísérő. Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

A nő végüla bíróságon egy paraván mögül tett vallomást. Elmondása szerint zavartan és pánikba esve ébredt a szállodai szobában.

Nem egyedül kerültem oda. Amint magamhoz tértem pánikba estem, mert nem tudtam, hol vagyok

- nyilatkozta hozzátéve, arra emlékszik, hogy Lim a fenekén fogdosta mielőtt hirtelen felugrott volna az ágyból és a fürdőszobába ment volna.

A következő emlékem az, hogy szexuális nyögések hangjára ébredtem. Rájöttem, hogy egy szállodai szobában vagyok, de nem tudtam, hogy az enyém-e. Előre néztem, és megláttam egy összecsukható ajtóra szerelt tükröt. Úgy láttam, hogy Ryan önkielégítést végez, a keze fel-le mozgott

- valotta kiemelve, eleinte nem volt biztos benne, hogy valóban azt látja és hallja, amit gondol, ezért úgy tett, mintha visszaaludna. Ezt követően érezte meg Lim kezét a fenekén.

Tagadja a vádakat a férfi légiutaskísérő

Az esetet a nő végül néhány nappal később, a Heathrow repülőtérre való visszaérkezés után jelentette a rendőrségen, miután a British Airways vezetői erre biztatták. A védelem ügyvédje, Sophie Kerridge azonban azt állította a bíróságon, hogy a nő aznap este erősen ittas volt, és csak később, ébredés közben észlelhetett olyan eseményt, amelyet szexuális jellegűnek vélt. Erre a légiutaskísérő így reagált:

Nem tartom igazságosnak, hogy ezt mondja nekem, amikor mindenki másképp reagál a traumára. Sokkos állapotban voltam, és nem tudtam, mit tegyek.

Lim tagadja a szexuális zaklatás vádját, amely 2024. november 9-én történt. A tárgyalás folytatódik, írja a DailyMail.