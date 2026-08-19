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szexuális zaklatás

Szexuális zaklatás vádjával kell szembenézzen egy légiutaskísérő

42 perce
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Egy British Airways-légiutas-kísérőt azzal vádolnak, hogy egy italozós este után szexuálisan zaklatta női kollégáját egy riói szállodai szobában. A nő a bíróságon arról vallott, hogy zavartan és pánikba esve ébredt, majd azt állította, hogy a férfi az ágyban zaklatta. A 30 éves Ryan Lim tagadja a vádat, a tárgyalás folytatódik.
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szexuális zaklatásvádlégiutaskísérő

Súlyos vádakkal kell szembenézzen British Airways azon légiutaskísérője, aki a jelentések szerint önkielégítést végzett, miközben szexuálisan zaklatta egyik női kollégáját egy Rio de Janeiró-i italozós este után. A 30 éves Ryan Lim ugyanis azok utántámadt rá kolléganőjére, hogy a repülőgép kapitányával együtt több italt is elfogyasztottak. Ezt követően másnap közölte kollégájával: „Ami a szobámban történt, az a szobámban is marad.”

Súlyos váddal kell szembenézzen a légiutaskísérő.
Súlyos váddal kell szembenézzen a légiutaskísérő. Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

A nő végüla bíróságon egy paraván mögül tett vallomást. Elmondása szerint zavartan és pánikba esve ébredt a szállodai szobában.

Nem egyedül kerültem oda. Amint magamhoz tértem pánikba estem, mert nem tudtam, hol vagyok 

- nyilatkozta hozzátéve, arra emlékszik, hogy Lim a fenekén fogdosta mielőtt hirtelen felugrott volna az ágyból és a fürdőszobába ment volna. 

A következő emlékem az, hogy szexuális nyögések hangjára ébredtem. Rájöttem, hogy egy szállodai szobában vagyok, de nem tudtam, hogy az enyém-e. Előre néztem, és megláttam egy összecsukható ajtóra szerelt tükröt. Úgy láttam, hogy Ryan önkielégítést végez, a keze fel-le mozgott 

- valotta kiemelve, eleinte nem volt biztos benne, hogy valóban azt látja és hallja, amit gondol, ezért úgy tett, mintha visszaaludna. Ezt követően érezte meg Lim kezét a fenekén.

 

Tagadja a vádakat a férfi légiutaskísérő

Az esetet a nő végül néhány nappal később, a Heathrow repülőtérre való visszaérkezés után jelentette a rendőrségen, miután a British Airways vezetői erre biztatták. A védelem ügyvédje, Sophie Kerridge azonban azt állította a bíróságon, hogy a nő aznap este erősen ittas volt, és csak később, ébredés közben észlelhetett olyan eseményt, amelyet szexuális jellegűnek vélt. Erre a légiutaskísérő így reagált:

Nem tartom igazságosnak, hogy ezt mondja nekem, amikor mindenki másképp reagál a traumára. Sokkos állapotban voltam, és nem tudtam, mit tegyek.

Lim tagadja a szexuális zaklatás vádját, amely  2024. november 9-én történt. A tárgyalás folytatódik, írja a DailyMail.

 

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