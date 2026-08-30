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tengeri leguán

Olyat találtak egy orosz nő bőröndjében a reptéren, hogy még a hatóságok szava is elakadt

1 órája
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Őrizetbe vettek egy orosz nőt Ecuadorban, aki a hatóságok szerint legalább 32 tengeri leguánt próbált meg kicsempészni a Galápagos-szigetekről. A nő a leguánokat egy bőröndbe rejtette.
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tengeri leguánbőröndrendőrség

Az ecuadori rendőrség közlése szerint a tengeri leguánokat nyolc műanyag dobozba osztva helyezte el egy bőröndben. A nő a quitói repülőtéren tartózkodott, és Izlandra készült utazni.

leguánok
Leguánokat próbált meg kicsempészni a nő.
Fotó: Shutterstock

Leguánok: 32 állatot zsúfolt bőröndbe

Az ecuadori környezetvédelmi minisztérium szerint az állatok legyengült és kiszáradt állapotban voltak. Egy állatorvosi csapat elszállította őket egy természetvédelmi központba, ahol addig maradnak, amíg megfelelően fel nem épülnek.

A nő nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra. A rendőrség azonban közölte, hogy vadvilággal kapcsolatos illegális kereskedelem miatt indíthatnak ellene eljárást. Ha bűnösnek találják, akár három év börtönt is kaphat.

A Galápagos-szigeteken élő tengeri leguánok endemikus fajnak számítanak, vagyis természetes körülmények között kizárólag ezen a területen fordulnak elő. A faj veszélyeztetettnek számít.

A Galápagos-szigetcsoport különleges élővilága miatt 1979-ben felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A szigetek a Csendes-óceánban, Ecuador partjaitól mintegy ezer kilométerre nyugatra találhatók.

A hatóságok szerint a most megmentett állatok sorsa különösen aggasztó, hiszen a tengeri leguánok kizárólag a Galápagoson őshonosak, ezért minden egyes példány illegális kivitele komoly természetvédelmi problémát jelent.

 

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