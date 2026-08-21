Mennyire ismered Lewis Hamiltont? Ebből a kvízből kiderül!

Lewis Hamilton nevét még az is hallhatta, aki nem követi a Forma-1-et. A brit bajnok immáron közel két évtizede részese a száguldó cirkusznak, egy élő legenda. Már első F1-es évében rendkívül közel állt ahhoz, hogy mindössze 22 évesen világbajnok legyen. Azóta neve mellett 106 futamgyőzelem, 104 rajtelsőség és 206 dobogó szerepel. Elképesztő számok, amelyre még a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher sem volt képes. Lewis Hamilton neve tehát összeforrt a F1-el. A kérdés: Ön mennyire ismeri őt? Tesztelje tudását kvízünkben!

Lewis Hamilton a F1 élő legendája. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Te mennyire ismered Lewis Hamiltont?