Mennyire ismered Lewis Hamiltont? Ebből a kvízből kiderül!

Lewis Hamilton a Forma–1 történetének egyik legismertebb és legsikeresebb alakja, akinek rekordjai hosszú évek óta lenyűgözi a rajongókat. De vajon mennyire ismeri Ön a brit világbajnok pályafutását és elképesztő rekordjait? Tesztelje tudását kvízünkben!
Lewis Hamilton nevét még az is hallhatta, aki nem követi a Forma-1-et. A brit bajnok immáron közel két évtizede részese a száguldó cirkusznak, egy élő legenda. Már első F1-es évében rendkívül közel állt ahhoz, hogy mindössze 22 évesen világbajnok legyen. Azóta neve mellett 106 futamgyőzelem, 104 rajtelsőség és 206 dobogó szerepel. Elképesztő számok, amelyre még a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher sem volt képes. Lewis Hamilton neve tehát összeforrt a F1-el. A kérdés: Ön mennyire ismeri őt? Tesztelje tudását kvízünkben!
Te mennyire ismered Lewis Hamiltont?
Kvíz
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Hány F1-es világbajnoki címmel rendelkezik Lewis Hamilton?
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