Lezuhant a Delta Air Lines 191-es járata: 137 életet követelt a baleset

1985. augusztus 2-án, pontosan 41 évvel ezelőtt csapódott a földbe a Delta Air Lines 191-es járata az Egyesült Államokban, Dallasban. A Lockheed L-1011 TriStar repülőgép fedélzetén 163-an utaztak összesen.

Delta Air Lines 191-es járatának elejéből szinte semmi sem maradt a becsapódást követően

Fotó: Wikipedia

A gép menetrendszerint a floridai Fort Lauderdale-ből a kaliforniai Los Angelesbe tartott, tervezett dallasi megállóval. A gép zivatarban próbált leszállni, ez lett végül a légikatasztrófa oka. Noha a pilóták a sebesség nagymértékű ingadozását tapasztalták, folytatták a manővert. A repülő mindössze 1,6 kilométerre a kifutópályától belerepült egy veszélyes leáramlásba, egy úgynevezett microburst-be, amely szó szerint a talajhoz nyomta a Lockheedet. A szélestörzsű gép eltalált egy autót és két víztartályt, majd szétszakadt és kigyulladt.

Tragédia: alig élte túl valaki Delta Air Lines 191-es járatának földbe csapódását

Az utasszállítót egy igen tapasztalt pilóta, az 57 éves Edward Michael "Ted" Connors Jr. vezette. A kapitány, akit precíz, aprólékos szakemberként jellemeztek, több mint 29 ezer órát repült, ebből háromezret TriStarral, azaz igazi rutinos pilótának számított. Sajnos mégsem tudta megakadályozni a tragédiát.

A 11 fős személyzet közül nyolcan vesztették életüket azonnal, a 152 utasból pedig 126-an. További két utas később, szeptember 13-án, illetve október 4-én halt bele a balesetben szerzett sérüléseibe. Ugyancsak elhunyt annak a járműnek a sofőrje, amelybe a lezuhanó gép beleütközött. Összesen 137 életet követelt a tragédia. A halottak közt volt Don Estridge is, akit az IBM számítógépek atyjaként tart számon a tudomány.

A gép utasai és személyzete közül 134-en azonnal életüket vesztették, ketten később haltak meg. A rajzon pirossal vannak jelölve a halálos áldozatok, sárgával a súlyos, zölddel a könnyebb sérültek

Fotó: Wikipedia

Az első tűzoltóegységek 45 másodperc, az első mentők öt perc alatt értek a helyszínre. A túlélők többsége a gép hátuljában ült: közülük tízen (a fenti ábrán zölddel jelölve) csupán kisebb sérüléseket szenvedtek, míg két ember (kékkel jelölve) csodával határos módon egyáltalán nem sérült meg.

Az esetet követően jelentősen változtattak a légiközlekedés szabályain: szigorították a zivatarban történő le- és felszállás protokollját, valamint felszerelték a repülőgépeket olyan érzékelőkkel, melyek jelzik Delta Air Lines 191-es járatának balesetét is okozó szélirány-változásokat. A légikatasztrófa után az amerikai légiközlekedés történetének leghosszabb ideig, 14 hónapig tartó tárgyalása következett 1988-1989 között. Ezen a tárgyaláson használtak először számítógépanimációt bizonyítékként bemutatva. Az animáció két éven keresztül készült, és mai értéken nagyjából 290-360 ezer dollárba (92-114 millió forintba) került.