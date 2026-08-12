Egy liba mentette meg a texasi család állatait az éjszaka kitört istállótűztől – videó

A négy hónapos, Goosey névre keresztelt liba mindössze anyák napja óta élt a texasi Gerber családnál, és általában csendes, visszahúzódó madár volt. A múlt kedden éjszaka azonban egészen szokatlan dolgot tett: hangosan gágogni kezdett, és ezzel felébresztette gazdáját, Bert Gerbert.

A Goosey nevű liba sok állatot megmentett, igazi hősként ünneplik

Fotó: Twitter/X

A férfi az éjszaka közepén elaludt a kanapén, majd Goosey riasztó hangjára ébredt. Amikor kiment, megdöbbenve látta, hogy a Fort Bend megyei birtokukon álló, állatokkal teli istálló lángokban állt.

A biztonsági kamera felvételein az is látható, ahogy Goosey az égő épület előtt állva folyamatosan gágog.

Bert Gerber azonnal odaszaladt az istállóhoz, és egy locsolótömlővel kezdte oltani a tüzet. Sikerült megfékeznie a lángokat, mielőtt azok továbbterjedtek volna – írja a New York Post.

"인생에 뭐가 도움이 될지는 아무도 모른다"



거위가 진짜 영웅이 됐다.



텍사스 한 가족 헛간에

한밤중 불이 났다.



모두가 잠든 사이

4개월 된 거위 ‘Goosey’가

미친 듯이 꽥꽥 울어대기 시작.



보안카메라에 다 찍혔는데

불 앞에서 계속 울어대는 모습이

완전 경보기 그 자체임.



덕분에… pic.twitter.com/DTb97cOMTr — WINDY (@gauel202) August 12, 2026

A férfi szerint ha Goosey nem ébreszti fel, néhány perccel később már könnyen ellenőrizhetetlenné válhatott volna a tűz.

Az istállóban lévő összes állatot sikerült megmenteni, egyiküknek sem esett baja. A család így nemcsak az állatait, hanem magát az épületet is megóvta a teljes pusztulástól.

A kislányuk miatt került a családhoz a liba

Goosey négy hónappal ezelőtt került a családhoz, miután Elaine, Bert és Chelsea Gerber kislánya egy „ölelj meg egy libát” rendezvényen volt. A kislány elmesélte, hogy amikor először megsimogatta Goosey fejét, a liba azonnal a karjára hajtotta a fejét, amitől annyira meghatódott, hogy könnyezni kezdett.

Heroic 4-month-old goose alerts Texas family to overnight barn fire https://t.co/adoPqPyOvx pic.twitter.com/ummw8xObc2 — New York Post (@nypost) August 12, 2026

Édesanyja, Chelsea korábban egyáltalán nem szeretett volna libát, a történtek után azonban a család már egészen másként tekint Goosey-ra.

Annyira megszerették az állatot, hogy már azt fontolgatják, társat is szereznek neki. A tervek szerint egy Lucy nevű liba lehetne Goosey párja.

Elaine pedig ennél is tovább gondolta a dolgot: úgy véli, ha Goosey-nak és Lucynak fiókái születnek, akár saját vállalkozást is indíthat.

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