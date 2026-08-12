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Texas

Egy liba mentette meg a texasi család állatait az éjszaka kitört istállótűztől – videó

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Egy mindössze négyhónapos liba mentette meg egy texasi család állatait és az istállót, amikor éjszaka észrevette a tüzet. A hős liba olyan hangosan kezdett gágogni, hogy felébresztette gazdáját, aki így még időben el tudta oltani a lángokat
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Texastűzliba

A négy hónapos, Goosey névre keresztelt liba mindössze anyák napja óta élt a texasi Gerber családnál, és általában csendes, visszahúzódó madár volt. A múlt kedden éjszaka azonban egészen szokatlan dolgot tett: hangosan gágogni kezdett, és ezzel felébresztette gazdáját, Bert Gerbert.

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A Goosey nevű liba sok állatot megmentett, igazi hősként ünneplik
Fotó: Twitter/X

A férfi az éjszaka közepén elaludt a kanapén, majd Goosey riasztó hangjára ébredt. Amikor kiment, megdöbbenve látta, hogy a Fort Bend megyei birtokukon álló, állatokkal teli istálló lángokban állt.

A biztonsági kamera felvételein az is látható, ahogy Goosey az égő épület előtt állva folyamatosan gágog.

Bert Gerber azonnal odaszaladt az istállóhoz, és egy locsolótömlővel kezdte oltani a tüzet. Sikerült megfékeznie a lángokat, mielőtt azok továbbterjedtek volna – írja a New York Post.

A férfi szerint ha Goosey nem ébreszti fel, néhány perccel később már könnyen ellenőrizhetetlenné válhatott volna a tűz.

Az istállóban lévő összes állatot sikerült megmenteni, egyiküknek sem esett baja. A család így nemcsak az állatait, hanem magát az épületet is megóvta a teljes pusztulástól.

A kislányuk miatt került a családhoz a liba

Goosey négy hónappal ezelőtt került a családhoz, miután Elaine, Bert és Chelsea Gerber kislánya egy „ölelj meg egy libát” rendezvényen volt. A kislány elmesélte, hogy amikor először megsimogatta Goosey fejét, a liba azonnal a karjára hajtotta a fejét, amitől annyira meghatódott, hogy könnyezni kezdett.

Édesanyja, Chelsea korábban egyáltalán nem szeretett volna libát, a történtek után azonban a család már egészen másként tekint Goosey-ra.

Annyira megszerették az állatot, hogy már azt fontolgatják, társat is szereznek neki. A tervek szerint egy Lucy nevű liba lehetne Goosey párja.

Elaine pedig ennél is tovább gondolta a dolgot: úgy véli, ha Goosey-nak és Lucynak fiókái születnek, akár saját vállalkozást is indíthat.

Bekapcsolta a kenyérpirítót a kutya, kigyulladt az egész ház

Kigyulladt egy marylandi ház, miután a család egyik kutyája véletlenül bekapcsolta a konyhában a kenyérpirítót. A tűzben három háziállat elpusztult, az eset idején a ház tulajdonosai nem voltak otthon.

 

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