Egy liba mentette meg a texasi család állatait az éjszaka kitört istállótűztől – videó

A négy hónapos, Goosey névre keresztelt liba mindössze anyák napja óta élt a texasi Gerber családnál, és általában csendes, visszahúzódó madár volt. A múlt kedden éjszaka azonban egészen szokatlan dolgot tett: hangosan gágogni kezdett, és ezzel felébresztette gazdáját, Bert Gerbert.
A férfi az éjszaka közepén elaludt a kanapén, majd Goosey riasztó hangjára ébredt. Amikor kiment, megdöbbenve látta, hogy a Fort Bend megyei birtokukon álló, állatokkal teli istálló lángokban állt.
A biztonsági kamera felvételein az is látható, ahogy Goosey az égő épület előtt állva folyamatosan gágog.
Bert Gerber azonnal odaszaladt az istállóhoz, és egy locsolótömlővel kezdte oltani a tüzet. Sikerült megfékeznie a lángokat, mielőtt azok továbbterjedtek volna – írja a New York Post.
A férfi szerint ha Goosey nem ébreszti fel, néhány perccel később már könnyen ellenőrizhetetlenné válhatott volna a tűz.
Az istállóban lévő összes állatot sikerült megmenteni, egyiküknek sem esett baja. A család így nemcsak az állatait, hanem magát az épületet is megóvta a teljes pusztulástól.
A kislányuk miatt került a családhoz a liba
Goosey négy hónappal ezelőtt került a családhoz, miután Elaine, Bert és Chelsea Gerber kislánya egy „ölelj meg egy libát” rendezvényen volt. A kislány elmesélte, hogy amikor először megsimogatta Goosey fejét, a liba azonnal a karjára hajtotta a fejét, amitől annyira meghatódott, hogy könnyezni kezdett.
Édesanyja, Chelsea korábban egyáltalán nem szeretett volna libát, a történtek után azonban a család már egészen másként tekint Goosey-ra.
Annyira megszerették az állatot, hogy már azt fontolgatják, társat is szereznek neki. A tervek szerint egy Lucy nevű liba lehetne Goosey párja.
Elaine pedig ennél is tovább gondolta a dolgot: úgy véli, ha Goosey-nak és Lucynak fiókái születnek, akár saját vállalkozást is indíthat.
Bekapcsolta a kenyérpirítót a kutya, kigyulladt az egész ház
Kigyulladt egy marylandi ház, miután a család egyik kutyája véletlenül bekapcsolta a konyhában a kenyérpirítót. A tűzben három háziállat elpusztult, az eset idején a ház tulajdonosai nem voltak otthon.