Fellázadtak London kocsmái egy szigorú korlátozás miatt

A Westminster City Council terve az úgynevezett „vertical drinking”, vagyis az állva, pultnál vagy a helyiségekben álldogálva történő alkoholfogyasztás visszaszorítását célozza. A helyi önkormányzat szerint azonban a cél nem az, hogy megtiltsák az embereknek a bárpult mellett való italozást, hanem hogy csökkentsék a zajt és a rendbontást.

London kocsmái fellázadtak az „állva ivás” korlátozása miatt Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A kocsmatulajdonosok szerint veszélybe kerülhet a brit kocsmahangulat

A javaslat nagy felháborodást váltott ki a vendéglátósok körében. Többen attól tartanak, hogy a szabályozás alapjaiban változtatná meg a brit kocsmakultúrát, amelynek fontos része, hogy az emberek egy ital mellett beszélgetnek, találkoznak és gyakran az utcán is folytatják az estét.

Lesley Lewis, a Soho egyik ismert kocsmájának, a French House-nak a vezetője szerint az emberek nem kizárólag azért járnak kocsmába, hogy leüljenek egy asztalhoz.

„Az emberek élvezni akarják Sohót, inni szeretnének kint, táncolni akarnak. Nem csak ülni szeretnének, hanem találkozni másokkal és beszélgetni” – mondta.

A vendéglátósok szerint az állva fogyasztó vendégek jelentős szerepet játszanak a forgalomban, különösen olyan helyeken, ahol a magas bérleti díjak és adók miatt minden bevétel számít.

A brit sajtóban több olyan cím is megjelent, amely szerint a tervezett intézkedés a klasszikus kocsmaélményt veszélyezteti. A Westminster City Council ugyanakkor azt állítja, hogy a hírek eltúlozták a terveket.

A politikusok is bírálták a javaslatot

A vita már magasabb politikai szintekre is eljutott. Andy Burnham miniszterelnök és Sadiq Khan londoni polgármester is kritizálta az elképzelést.

Burnham szóvivője szerint az emberek, akik egy korsó sör mellett állva beszélgetnek egy kocsmában, nem problémát jelentenek, hanem a brit élet részét képezik.

A kocsmák a főutcák központjai, ezért fontos jelezni, hogy kiállok mellettük

– mondta Burnham korábban.

Sadiq Khan londoni polgármester szintén jelezte, hogy felülvizsgálhatják a Westminster által kidolgozott szabályozást.

„Nem lehet egy világhírű éjszakai negyedet faluházi szemlélettel működtetni” – írta az X közösségi oldalon.

A Westminster City Council vezetője, Paul Swaddle hangsúlyozta, hogy a tervezet még csak társadalmi egyeztetés alatt áll. Szerinte a cél kizárólag az, hogy a bárok és éttermek több lehetőséget biztosítsanak az ülve fogyasztásra, valamint csökkentsék a túlzott alkoholfogyasztásból eredő problémákat.