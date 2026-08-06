Mentális problémával küzdő nő támadt egy csapat férfira – többen megsérültek

Egy feltételezhetően mentálisan beteg nő 4 férfira támadt rá ollóval az Egyesült Királyságban. A brutális támadás szerdán történt, Londonban.

Egy 47 éves nő ollóval sebesített meg négy férfit a Covent Gardennél, Londonban Ketten kórházban vannak (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Friss részletek derültek ki a brutális londoni támadásról

Új információk láttak napvilágot a tegnap általunk is megírt brutális londoni támadásról. A rendőrség most megerősítette, hogy egy 47 éves nő négy férfit sebesített meg a Covent Garden közelében, London belvárosában, az Egyesült Királyságban.

Ollóval támadhatott a nő

A korábbi közlés még három megkéselt emberről szólt, miközben a mentők négy sérültet láttak el. Az új tájékoztatás szerint a 34, 39, 42 és 52 éves férfiakra feltehetően egy ollóval támadtak rá. Ketten továbbra is kórházban vannak, de sérüléseik nem életveszélyesek, és várhatóan nem okoznak maradandó károsodást. A másik két férfit már elengedték.

Mentális problémája lehet a támadónak

A gyanúsítottat a Metropolitan Police parlamenti és diplomáciai védelmi egységének közelben tartózkodó tagjai fogták el. A rendőrök elővették elektromos sokkolóikat. A hatóságok elszigetelt, mentális problémával összefüggő incidensként vizsgálják a támadást. A nőt támadásra alkalmas eszköz birtoklásával és testi sértéssel gyanúsítják, a nyomozás pedig tovább folytatódik – írja a Mirror.