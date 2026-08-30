Ellopott egy farmerdzsekit a reptéren, évekbe börtönbe kerülhet

Vádat emeltek egy brit férfi ellen Szingapúrban, aki több mint két évvel ezelőtt emelt el egy farmerdzsekit a Changi repülőtéri bevásárlóközpont egyik üzletéből. A rendőrséget 2024. augusztus 14-én este értesítették a lopásról, amikor az egyik eladó észrevette, hogy az említett ruhadarab eltűnt a próbababáról.

Két évvel a lopás elkövetése után állították elő a brit férfit / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Két évvel a lopás elkövetése után állították elő a brit férfit

A térfigyelő kamerának sikerült rögzítenie, amint egy férfi leveszi a körülbelül 350 szingapúri dollár (nagyjából 85 351 forint) értékű kabátot a próbababáról, majd fizetés nélkül távozik az üzletből. Mire a hatóságok megállapították a tolvaj személyazonosságát, addigra az illető elhagyta Szingapúrt.

A 26 éves férfit végül idén augusztus 15-én tartóztatták le a repülőtéren, mialatt átutazóban volt, kedden pedig vádat emeltek ellene.

A rendőrség komolyan veszi a bolti lopásokat, és a törvényeknek megfelelően határozottan fog fellépni a szabálysértőkkel szemben. A bűnelkövetőknek nem szabad azt feltételezniük, hogy elkerülhetik a leleplezést azzal, hogy elhagyják Szingapúrt a bűncselekmény elkövetése után

– olvasható a szingapúri rendőrség hétfői közleményében, amelyben beszámoltak egy 50 éves lengyel nő letartóztatásáról is. A hölgy idén június 11-én két üveg parfümöt lopott el a repülőtér egyik terminálján található kiskereskedelmi üzletekből. A nőt kedden két rendbeli lopással vádolták meg, nem sokkal azelőtt, hogy elhagyta volna az országot.

Szingapúrban egyébként akár hét év börtönbüntetésre is ítélhetik azokat, akiket lopásért miatt állítottak elő - írja a BBC.

Singapore arrests British man two years after alleged theft at Changi Airport https://t.co/5Kp5ZWn09w — BBC News (World) (@BBCWorld) August 25, 2026



