Egy komplett faházat loptak el – a rendőrség segítséget kér, hátha valakinek mégis feltűnt

Nem egy fűnyírót, nem is egy biciklit, hanem egy egész faházat vittek el ismeretlenek Kanadában. A legbizarrabb az egészben, hogy a rendőrség szerint a lopás már június végén megtörténhetett, a hatóságok pedig csak augusztus 25-én fordultak a nyilvánossághoz segítségért.

Segítséget kért a kanadai rendőrség, miután a tolvajok valahogy elloptak egy egész faházat.

Fotó: Saint-Quentin-i Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP)

Ellopták a faházat, nem volt könnyű zsákmány

A faház a New Brunswick tartománybeli Kedgwickben, a Rang 9 & 10 Road mellett állt – legalábbis addig, amíg valaki egyszerűen el nem szállította. Hogy pontosan mikor tűnt fel a tulajdonosnak, hogy egy komplett épület hiányzik, és tett-e korábban bejelentést, arról az ottani hatóság eddig nem közölt részleteket.

A Saint-Quentin-i kanadai királyi lovasrendőrség (RCMP) szerint a faház deszkaburkolatot és fémtetőt kapott, a fotókon pedig egy fatüzelésű kályha kéménye is látható.

Egy komplett faházat loptak el – a rendőrség most azokat keresi, akiknek feltűnt, hogy eltűnt

Fotó: Saint-Quentin-i Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP)

Az épület mellett korábban tűzifa, egy generátor, grillsütő és összecsukható székek is voltak.

A hatóságok egyelőre azt sem árulták el, hogyan sikerült a tolvajoknak az egész épületet elvinniük. Nem tudni, milyen járművet vagy egyéb eszközt használhattak, és azt sem közölték, pontosan mekkora a faház.

Az ügyben talán az a legnehezebben felfogható, hogy egy komplett faház eltűnéséhez valakinek oda kellett mennie, fel kellett pakolnia, majd el kellett szállítania az épületet – vagy nagyon nem voltak szomszédok a közelben, vagy errefelé tényleg mindenki úgy van vele, hogy nem illik más dolgával foglalkozni.

Ha azt hiszed, egy egész faház ellopásánál már nem jöhet furcsább történet, egy coloradói medve könnyen rácáfol erre.