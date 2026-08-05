A szemétbe dobta a 360 millió forintot érő lottószelvényt, a kukások találták meg

Egy dél-olaszországi nő csaknem elveszítette egymillió eurós (mintegy 360 millió forintos) lottónyereményét, miután tévedésből a szemétbe dobta a nyertes szelvényt. Az apuliai SANB hulladékgazdálkodási vállalat végül egy szemetesautó teljes rakományát átkutatva találta meg az értékes papírt.
Félreértette az automata üzenetét
Az osztrák Heute értesülése szerint a névtelenséget kérő nő a közeli lottózóban ellenőrizte a rendszeresen megjátszott számait, az automata azonban azt jelezte, hogy a szelvény nem váltható be.
Mivel nem tudta, hogy a kisebb lottózók csak kisebb nyereményeket fizethetnek ki, azt hitte, a szelvény értéktelen, ezért kidobta.
Otthon egy családtagja világosította fel, hogy éppen az ő számai nyerték meg a főnyereményt. Azonnal visszamentek a lottózóba, de addigra a szemetet már elszállították.
Egy napig kutattak a szemétben a lottószelvény után
A SANB vezetője, Roberto Nicola Toscano elmondta: sikerült azonosítani és megállítani a megfelelő szemetesautót, amelynek tartalmát egy speciális cég vizsgálta át, mivel veszélyes hulladék is lehetett benne.
A dolgozók egy teljes napon át keresték a nyertes szelvényt, amely végül sértetlenül előkerült.
A nő örömében elsírta magát, amikor telefonon közölték vele a hírt. A nyeremény ugyan meglett, de a mentőakció nem volt ingyen: a keresés költségeit a nyertesnek kell kifizetnie.
A szerencse egy amerikai férfira is rámosolygott: több mint 152 millió forintot nyert, és a pénznek már megvan a helye.