A szemétbe dobta a 360 millió forintot érő lottószelvényt, a kukások találták meg

Egy dél-olaszországi nő csaknem elveszítette egymillió eurós (mintegy 360 millió forintos) lottónyereményét, miután tévedésből a szemétbe dobta a nyertes szelvényt. Az apuliai SANB hulladékgazdálkodási vállalat végül egy szemetesautó teljes rakományát átkutatva találta meg az értékes papírt.

Már a szemetesautóban volt a 360 milliót érő lottószelvény, amikor jött a fordulat.

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Félreértette az automata üzenetét

Az osztrák Heute értesülése szerint a névtelenséget kérő nő a közeli lottózóban ellenőrizte a rendszeresen megjátszott számait, az automata azonban azt jelezte, hogy a szelvény nem váltható be.

Mivel nem tudta, hogy a kisebb lottózók csak kisebb nyereményeket fizethetnek ki, azt hitte, a szelvény értéktelen, ezért kidobta.

Otthon egy családtagja világosította fel, hogy éppen az ő számai nyerték meg a főnyereményt. Azonnal visszamentek a lottózóba, de addigra a szemetet már elszállították.

Egy napig kutattak a szemétben a lottószelvény után

A SANB vezetője, Roberto Nicola Toscano elmondta: sikerült azonosítani és megállítani a megfelelő szemetesautót, amelynek tartalmát egy speciális cég vizsgálta át, mivel veszélyes hulladék is lehetett benne.

A dolgozók egy teljes napon át keresték a nyertes szelvényt, amely végül sértetlenül előkerült.

A nő örömében elsírta magát, amikor telefonon közölték vele a hírt. A nyeremény ugyan meglett, de a mentőakció nem volt ingyen: a keresés költségeit a nyertesnek kell kifizetnie.

A szerencse egy amerikai férfira is rámosolygott: több mint 152 millió forintot nyert, és a pénznek már megvan a helye.