Lövések dördültek egy techno fesztiválon, többen megsérültek

A lövések helyi idő szerint hajnali 3 óra körül dörtültek el az Aarauer Rave elnevezésű rendezvényen, amelyet az aaraui Schachen lóversenypályán tartottak. A fesztivál hivatalos oldala szerint több ezer látogatót vártak a rendezvényre - írja a Bild.

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a lövések helyszínére - Fotó: MICHELE LIMINA / AFP

A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a hatóságok pedig több sérültről számoltak be.

Egyelőre sem a sérültek pontos száma, sem az állapotuk nem ismert.

Vanessa Rumpold rendőrségi szóvivő a helyi sajtónak azt mondta, egyelőre nem világos, pontosan mi történt. Az eddigi információk szerint egy nagyobb embercsoport közelében több lövést is leadtak.

A rendőrség arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a környéket. Egyelőre nem közölték, hogy elfogtak-e bárkit az incidenssel összefüggésben, illetve az sem ismert, hogy egy vagy több elkövetőt keresnek.

Grosseinsatz von Sicherheitskräften auf der Pferderennbahn beim Aarauer Rave. Vor drei Uhr fielen Schüsse. Zahlreiche Polizeiautos, Ambulanzen und die Feuerwehr sind vor Ort. Die Polizei bestätigt mehrere Schussabgaben und Verletzte. https://t.co/HJqA28lvFZ pic.twitter.com/4Y69LIVSRC — Blick (@Blickch) August 30, 2026

A hatóságok vizsgálják a lövöldözés körülményeit. Arról sincs egyelőre megerősített információ, hogy vannak-e halálos áldozatok.

Az Aarauer Rave-ot augusztus 29-én rendezték meg a lóversenypályán, a programban több nemzetközi és svájci DJ is szerepelt.

Lövések a kertvárosban

Az Origo legutóbb 2023-ban számolt be svájci lövöldözésről, akkor Sionban. két embert ölt meg egy férfi.