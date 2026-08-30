Lövések dördültek egy techno fesztiválon, többen megsérültek

A lövések helyi idő szerint hajnali 3 óra körül dörtültek el az Aarauer Rave elnevezésű rendezvényen, amelyet az aaraui Schachen lóversenypályán tartottak. A fesztivál hivatalos oldala szerint több ezer látogatót vártak a rendezvényre - írja a Bild.
A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a hatóságok pedig több sérültről számoltak be.
Egyelőre sem a sérültek pontos száma, sem az állapotuk nem ismert.
Vanessa Rumpold rendőrségi szóvivő a helyi sajtónak azt mondta, egyelőre nem világos, pontosan mi történt. Az eddigi információk szerint egy nagyobb embercsoport közelében több lövést is leadtak.
A rendőrség arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a környéket. Egyelőre nem közölték, hogy elfogtak-e bárkit az incidenssel összefüggésben, illetve az sem ismert, hogy egy vagy több elkövetőt keresnek.
A hatóságok vizsgálják a lövöldözés körülményeit. Arról sincs egyelőre megerősített információ, hogy vannak-e halálos áldozatok.
Az Aarauer Rave-ot augusztus 29-én rendezték meg a lóversenypályán, a programban több nemzetközi és svájci DJ is szerepelt.
Lövések a kertvárosban
Az Origo legutóbb 2023-ban számolt be svájci lövöldözésről, akkor Sionban. két embert ölt meg egy férfi.