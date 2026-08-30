Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
lövés

Lövések dördültek egy techno fesztiválon, többen megsérültek

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lövések dördültek vasárnap hajnalban egy techno fesztiválon a svájci Aarauban. A rendőrség tájékoztatása szerint többen megsérültek a lövések miatt, egyelőre azonban nem lehet tudni, pontosan mi történt, és azt sem, vannak-e halálos áldozatok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövésSvájcbuli

A lövések helyi idő szerint hajnali 3 óra körül dörtültek el az Aarauer Rave elnevezésű rendezvényen, amelyet az aaraui Schachen lóversenypályán tartottak. A fesztivál hivatalos oldala szerint több ezer látogatót vártak a rendezvényre - írja a Bild.

lövés, A police car is driving on December 3, 2015 in front of the entrance of the Hotel Baur au Lac in Zurich, where Swiss authorities have conducted an early-morning operation to arrest several FIFA football officials. The Swiss government said two FIFA officials were detained in Zurich on December 3 ,confirming reports of newarrests in the broadening FIFA scandal, and said they were suspected of accepting millions of dollars in bribes. (Photo by MICHELE LIMINA / AFP)
Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a lövések helyszínére - Fotó: MICHELE LIMINA / AFP

A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a hatóságok pedig több sérültről számoltak be. 

Egyelőre sem a sérültek pontos száma, sem az állapotuk nem ismert.

Vanessa Rumpold rendőrségi szóvivő a helyi sajtónak azt mondta, egyelőre nem világos, pontosan mi történt. Az eddigi információk szerint egy nagyobb embercsoport közelében több lövést is leadtak.

A rendőrség arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a környéket. Egyelőre nem közölték, hogy elfogtak-e bárkit az incidenssel összefüggésben, illetve az sem ismert, hogy egy vagy több elkövetőt keresnek.

A hatóságok vizsgálják a lövöldözés körülményeit. Arról sincs egyelőre megerősített információ, hogy vannak-e halálos áldozatok.

Az Aarauer Rave-ot augusztus 29-én rendezték meg a lóversenypályán, a programban több nemzetközi és svájci DJ is szerepelt.

Lövések a kertvárosban

Az Origo legutóbb 2023-ban számolt be svájci lövöldözésről, akkor Sionban. két embert ölt meg egy férfi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!