Azonosították a 24 éves férfit, aki három embert megölt Idahóban

A rendőrség a 24 éves Chad Williamsként azonosította a támadót, aki három embert megölt és többeket megsebesített Idaho állam egy autós étterménél szombaton. A hatóságok hétfői közlése szerint a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az erőszakos cselekmény indítékát.

A rendőrség azonosította az Idaho állambeli halálos lövöldözés elkövetőjét, az indíték egyelőre nem ismert.

Fotó: Twitter/X

Magával is végzett

Matthew Hicks, Twin Falls város rendőrfőnöke vasárnapi tájékoztatóján megerősítette, hogy

Chad Williams az étterem közelében meghalt, miután fegyverét saját maga ellen fordította.

A rendőri vezető azt is közölte, hogy a támadóval egy szolgálaton kívüli rendőr és egy felfegyverzett magánszemély szállt szembe, és váltott lövéseket, amivel életeket mentettek meg, miután meghátrálásra késztették.

The suspect in the shooting at an In-N-Out Burger in Twin Falls, Idaho, has been identified as 24-year-old Chad Williams.



The man who confronted the shooter and returned fire, reportedly helping prevent additional deaths, has been identified as 35-year-old Jordan Salinas.👏 pic.twitter.com/LqqcxrICoE — 𝕿🅾️🅿️𝖘𝖍𝖊𝖑𝖋 🔌 (@TopshelfPlug) August 3, 2026

Meggyőződésünk, hogy a fellépésük segített abban, hogy távozásra kényszerítse a gyanúsítottat a helyszínről, ezzel további sebesüléseket megelőzve

– fogalmazott Matthew Hicks a beavatkozás eredményéről.

Vasárnapi adatok szerint a hét sebesült közül két ember állapota válságos volt, hárman stabil állapotban voltak, míg két érintettet az ellátásuk után hazaengedtek.