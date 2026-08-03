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rendőrség

Azonosították a 24 éves férfit, aki három embert megölt Idahóban

34 perce
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Három halottat és hét sérültet követelt a hétvégi lövöldözés Idaho államban. A rendőrség szerint egy szolgálaton kívüli rendőr és egy felfegyverzett civil akadályozta meg a még nagyobb vérontást.
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rendőrségidahochad williams

A rendőrség a 24 éves Chad Williamsként azonosította a támadót, aki három embert megölt és többeket megsebesített Idaho állam egy autós étterménél szombaton. A hatóságok hétfői közlése szerint a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az erőszakos cselekmény indítékát.

lövöldözés
A rendőrség azonosította az Idaho állambeli halálos lövöldözés elkövetőjét, az indíték egyelőre nem ismert.
Fotó: Twitter/X

Magával is végzett

Matthew Hicks, Twin Falls város rendőrfőnöke vasárnapi tájékoztatóján megerősítette, hogy 

Chad Williams az étterem közelében meghalt, miután fegyverét saját maga ellen fordította.

A rendőri vezető azt is közölte, hogy a támadóval egy szolgálaton kívüli rendőr és egy felfegyverzett magánszemély szállt szembe, és váltott lövéseket, amivel életeket mentettek meg, miután meghátrálásra késztették.

Meggyőződésünk, hogy a fellépésük segített abban, hogy távozásra kényszerítse a gyanúsítottat a helyszínről, ezzel további sebesüléseket megelőzve

 – fogalmazott Matthew Hicks a beavatkozás eredményéről.

Vasárnapi adatok szerint a hét sebesült közül két ember állapota válságos volt, hárman stabil állapotban voltak, míg két érintettet az ellátásuk után hazaengedtek.

 

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