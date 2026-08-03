Azonosították a 24 éves férfit, aki három embert megölt Idahóban

A rendőrség a 24 éves Chad Williamsként azonosította a támadót, aki három embert megölt és többeket megsebesített Idaho állam egy autós étterménél szombaton. A hatóságok hétfői közlése szerint a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az erőszakos cselekmény indítékát.
Magával is végzett
Matthew Hicks, Twin Falls város rendőrfőnöke vasárnapi tájékoztatóján megerősítette, hogy
Chad Williams az étterem közelében meghalt, miután fegyverét saját maga ellen fordította.
A rendőri vezető azt is közölte, hogy a támadóval egy szolgálaton kívüli rendőr és egy felfegyverzett magánszemély szállt szembe, és váltott lövéseket, amivel életeket mentettek meg, miután meghátrálásra késztették.
Meggyőződésünk, hogy a fellépésük segített abban, hogy távozásra kényszerítse a gyanúsítottat a helyszínről, ezzel további sebesüléseket megelőzve
– fogalmazott Matthew Hicks a beavatkozás eredményéről.
Vasárnapi adatok szerint a hét sebesült közül két ember állapota válságos volt, hárman stabil állapotban voltak, míg két érintettet az ellátásuk után hazaengedtek.