Két nappal a tanévkezdés előtt tört ki lövöldözés az amerikai egyetemen - videó

Lövöldözés történt szombat hajnalban egy amerikai egyetemen, mindössze két nappal az őszi szemeszter tervezett kezdete előtt. Öt embert lőtt sebekkel szállítottak kórházba, egyikük állapota válságos – adta hírül a People.

Lövöldözés történt szombat hajnalban a Virginia állambeli Ettrickben található Virginia State University területén, mindössze két nappal az őszi szemeszter tervezett kezdete előtt.

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Több emberre rálőttek a kollégiumoknál

A rendőröket nem sokkal hajnali fél kettő előtt riasztották a Virginia State University kollégiumi részéhez, ahol öt sebesültet találtak. Négyük sérülése nem életveszélyes.

Az egyetem szerint több elkövető is érintett lehet, személyazonosságukat azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A történtek után az egyetemet lezárták, a zárlatot később feloldották. A helyszínen továbbra is jelentős rendőri jelenlét van. A nyomozást a Chesterfield megyei rendőrség vezeti, a Virginia State University rendőrségének, az ATF-nek és a Hanover megyei seriffhivatalnak a közreműködésével.

A Virginia állambeli Ettrickben található egyetemen augusztus 17-én, hétfőn kezdődött volna az őszi félév. Az intézménynek mintegy 5000 hallgatója van.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi vezetett a lövöldözéshez, és azt sem, hogy elfogtak-e már bárkit az ügyben.