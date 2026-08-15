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lövöldözés

Két nappal a tanévkezdés előtt tört ki lövöldözés az amerikai egyetemen - videó

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Rendőrök lepték el a Virginia State University kampuszát, miután szombat hajnalban lövöldözés tört ki.
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lövöldözésvirginia stateegyetem

Lövöldözés történt szombat hajnalban egy amerikai egyetemen, mindössze két nappal az őszi szemeszter tervezett kezdete előtt. Öt embert lőtt sebekkel szállítottak kórházba, egyikük állapota válságos – adta hírül a People

Lövöldözés
Lövöldözés történt szombat hajnalban a Virginia állambeli Ettrickben található Virginia State University területén, mindössze két nappal az őszi szemeszter tervezett kezdete előtt.
Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Több emberre rálőttek a kollégiumoknál

A rendőröket nem sokkal hajnali fél kettő előtt riasztották a Virginia State University kollégiumi részéhez, ahol öt sebesültet találtak. Négyük sérülése nem életveszélyes.

Az egyetem szerint több elkövető is érintett lehet, személyazonosságukat azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A történtek után az egyetemet lezárták, a zárlatot később feloldották. A helyszínen továbbra is jelentős rendőri jelenlét van. A nyomozást a Chesterfield megyei rendőrség vezeti, a Virginia State University rendőrségének, az ATF-nek és a Hanover megyei seriffhivatalnak a közreműködésével.

A Virginia állambeli Ettrickben található egyetemen augusztus 17-én, hétfőn kezdődött volna az őszi félév. Az intézménynek mintegy 5000 hallgatója van.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi vezetett a lövöldözéshez, és azt sem, hogy elfogtak-e már bárkit az ügyben.

 

 

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