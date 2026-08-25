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lövöldözés

Halálos lövöldözés Montanába: több gyermek is van az áldozatok között - videó

7 perce
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A hatóság jelentése szerint egy családi vitából halálos lövöldözés lett vasárnap Montanában. Az áldozatok számát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de több gyermek is van köztük. Az elkövető öngyilkos lett.
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lövöldözésnyomozáshalálos áldozat

A hatóságok és a helyi média beszámolói szerint többen életüket vesztették - köztük gyermekek is -, miután vasárnap este lövöldözés történt, majd tűz ütött ki egy házban a montanai Billingsben.

A lövöldözés helyszíne - Fotó: X/Képkivágás

Családi vitából halálos lövöldözés lett Montanában

A rendőrség közlése szerint az eset gyanúsítottja később belehalt egy önkezűleg okozott lőtt sebbe. A nyomozók hétfőn még dolgoztak az indíték felderítésén, bár annyit már közöltek, hogy az elkövető ismerte a kiszemelt áldozatokat. A Yellowstone megyei seriff hivatalos közleménye szerint az incidens családi okokra vezethető vissza.

A kezdeti vizsgálatok azt mutatják, hogy az eset családi vitaként indult, és nem egy olyan véletlenszerű erőszakos cselekményről van szó, ahol a felek nem ismerték egymást

- áll a hivatal közleményében, hozzátették, hogy a lakosságra nézve már nincs további veszély.

A hatóságok közölték, hogy a gyanúsítottat és az áldozatokat is azonosították, bár a Yellowstone megyei seriffi hivatal és a billingsi rendőrkapitányság egyelőre nem hozta nyilvánosságra az áldozatok pontos számát, életkorát vagy egyéb személyes adatait. 

Kent O'Donnell, Yellowstone megye megbízott seriffje egy hétfői sajtótájékoztatón azonban megerősítette, hogy a halálos áldozatok között felnőttek és gyermekek egyaránt vannak.

A billingsi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrségre helyi idő szerint vasárnap 18:00 körül érkezett hívás, amely egy aktív lövöldözőről számolt be a környéken. Egy egyenruhás 15 percen belül a helyszínre ért, és megérkezésekor lövéseket hallott a ház hátsó része felől. Nem sokkal ezután füst kezdte elborítani az ingatlant.

A gyanúsított egy helyi kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az ügyben folyamatban van a nyomozás - írta a CBS.

 

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