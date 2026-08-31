Új fejlemények a svájci lövöldözés ügyében: letartóztattak egy férfit

A svájci rendőrség letartóztatott egy 43 éves svájci férfit az aaraui rendezvényen történt halálos lövöldözéssel kapcsolatban.

Letartóztatták a svájci lövöldözés gyanúsítottját. Fotó: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

Letartóztatták a svájci lövöldözés gyanúsítottját

A vasárnap hajnali támadásban egy 22 éves olasz nő életét vesztette, és öten megsérültek.A tragédia egy fedett lóversenypályán megrendezett techno bulin, az Aarauer Rave-en történt. A Schachen lóversenypályán zajló esemény mintegy 3500 embert vonzott.

A rendőrség nagyszabású akciót indított, és hétfőn hajnali 1 óra előtt letartóztattak egy svájci férfit a támadás elkövetésének gyanújával.

Az eset pontos körülményeinek, valamint hátterének és lehetséges indítékának vizsgálata jelenleg is zajlik. Jelen szakaszban feltételezhető, hogy egyetlen elkövető vett részt az incidensben

- állt Aargau kanton rendőrségének közleményében.

A nyomozók három lehetséges indítékot vizsgálnak: a tömeglövöldözést, a terrorcselekményt, illetve egyéb bűnügyi motivációt. A helyszínen talált lőszerhüvelyek alapján a támadó két különböző fegyvert használhatott: egy pisztolyt és egy nagyobb kaliberű lőfegyvert, vélhetően egy gépkarabélyt.

A lövöldözésben négy 24 és 27 év közötti férfi, valamint egy nő szenvedett könnyebb és súlyosabb sérüléseket. Őket kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint minden sérült Svájcban élt, de a személyazonosságukat nem hozzák nyilvánosságra - írta a The Independent.