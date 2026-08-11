Előzmény nélkül fegyvert fogott a szomszéd – egy testvérpár az áldozat

A lövöldözéssel egy 40 éves férfit, Daniel Antonio Perezt gyanúsítanak, aki a rendőrség szerint akkor rohant át az utcán, amikor a testvérek autóval készültek elindulni otthonról. A nyomozók egyelőre nem találtak olyan korábbi konfliktust, amely magyarázatot adna a támadásra.
A San Antonióban történt lövöldözés részletei
A lövések után a fiúk apja kétségbeesetten próbálta újraéleszteni gyermekeit. A 11 éves Maliki Perales fején és testén szenvedett lőtt sérüléseket, és még aznap este meghalt. Húszéves testvére, Drayvn Quiroz másnap reggel vesztette életét.
A hatóságok szerint Daniel Antonio Perez a támadás után elmenekült a helyszínről, közben azonban felhívta a 911-et, és közölte, hogy lelőtte a szomszédait. Később egy hátsó udvarban rejtőzött el, a fegyvert pedig eldobta.
A rendőrök végül a mobiltelefonja jele alapján találták meg a férfit, és a közelben az eldobott pisztolyt is megtalálták.
Nem volt ismert konfliktus a szomszédok között
Javier Salazar, Bexar megye seriffje szerint semmilyen ismert vita nem előzte meg a támadást. A hatóságok úgy tudják, Perez mentális válságon mehetett keresztül, családtagjai pedig később korábbi figyelmeztető jelekről számoltak be. A férfit két rendbeli emberöléssel és további bűncselekményekkel vádolják – írja a Daily Mail.
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