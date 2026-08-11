Előzmény nélkül fegyvert fogott a szomszéd – egy testvérpár az áldozat

A lövöldözéssel egy 40 éves férfit, Daniel Antonio Perezt gyanúsítanak, aki a rendőrség szerint akkor rohant át az utcán, amikor a testvérek autóval készültek elindulni otthonról. A nyomozók egyelőre nem találtak olyan korábbi konfliktust, amely magyarázatot adna a támadásra.

Halálos lövöldözés történt Amerikában: egy 11 és egy 20 éves testvér meghalt, a gyanúsított pedig a támadás után elmenekült és elrejtőzött. (illusztráció)

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A San Antonióban történt lövöldözés részletei

A lövések után a fiúk apja kétségbeesetten próbálta újraéleszteni gyermekeit. A 11 éves Maliki Perales fején és testén szenvedett lőtt sérüléseket, és még aznap este meghalt. Húszéves testvére, Drayvn Quiroz másnap reggel vesztette életét.

A hatóságok szerint Daniel Antonio Perez a támadás után elmenekült a helyszínről, közben azonban felhívta a 911-et, és közölte, hogy lelőtte a szomszédait. Később egy hátsó udvarban rejtőzött el, a fegyvert pedig eldobta.

A rendőrök végül a mobiltelefonja jele alapján találták meg a férfit, és a közelben az eldobott pisztolyt is megtalálták.

Nem volt ismert konfliktus a szomszédok között

Javier Salazar, Bexar megye seriffje szerint semmilyen ismert vita nem előzte meg a támadást. A hatóságok úgy tudják, Perez mentális válságon mehetett keresztül, családtagjai pedig később korábbi figyelmeztető jelekről számoltak be. A férfit két rendbeli emberöléssel és további bűncselekményekkel vádolják – írja a Daily Mail.

Lövöldözés volt Mohácson, többen megsérültek

Sajtóértesülések szerint vasárnap hajnalban lövések dördültek el egy mohácsi utcai konfliktus során, amelynek több sérültje is van. Az ügyben a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat hivatalos tájékoztatására még várnak.

Lövöldözés volt egy gyorsétteremnél Idahóban, többen meghaltak – fotók, videók

Több ember meghalt egy lövöldözésben egy In-N-Out Burger étteremnél az Egyesült Államokban, Idaho déli részén. A rendőrség közlése szerint a lövöldözés elkövetője is meghalt.