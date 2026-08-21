Terhes nő és fia is meghalt egy alvilági leszámolásban Spanyolországban

A spanyol hatóságok szerint álarcos, motoron érkező férfiak ugyanannak a családnak több tagjára nyitottak tüzet Isla Cristinában. A támadók elmenekültek, a rendőrség pedig nagyszabású hajtóvadászatot indított utánuk.

Egy lövöldözésben meghalt egy terhes nő és tinédzser fia Spanyolországban. A háttérben rivális kábítószer-kereskedő bandák leszámolása állhat (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Terhes nő és tinédzser fia is meghalt a spanyolországi lövöldözésben

Álarcos, motoron érkező fegyveresek nyitottak tüzet vasárnap este a dél-spanyolországi Isla Cristinában egy család több tagjára. A lövöldözésben egy 39 éves, nyolc hónapos terhes nő, 16 éves fia és a nő 62 éves édesanyja meghalt. Két másik ember is megsebesült, egyiküket súlyos állapotban vitték kórházba.

A támadók a helyszínről motorral menekültek el, a járműveket később elhagyva és felgyújtva találták meg. A rendőrség egyelőre senkit sem tartóztatott le. Az elsődleges nyomozati irány szerint a háttérben két rivális, kábítószer-kereskedelemmel összefüggésbe hozott klán közötti alvilági leszámolás állhat.

A hatóságok a mostani támadást egy 2024 szeptemberében Huelvában történt korábbi lövöldözéssel is összefüggésbe hozták, amelyben egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek. Helyi beszámolók szerint a mostani három áldozat annak a férfinak a közeli hozzátartozója volt, akit a korábbi ügy miatt elfogtak. A férfi a támadás után elmenekült, később Gijónban vették őrizetbe.

A három áldozat holtteste az utcán maradt, amíg egy bíró engedélyt nem adott az elszállításukra. A helyiek és nyaralók által készített megrázó felvételek később a közösségi médiában is megjelentek – adta hírül a Daily Mail.

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