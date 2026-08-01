Lövöldözéssel vádolják a férfit, akinek születését csodaként könyvelte el a Vatikán

Kettős lövöldözés miatt köröz a rendőrség egy olyan férfit, akinek újszülöttkori túlélését a Vatikán hivatalosan is csodának ismerte el. Tyquan Johnson 2007-es születésekor több mint 65 percig nem mutatott életjeleket, se pulzusa, se légzése nem volt. Orvosa, Juan Sánchez-Esteban ekkor Salvador Valera Parra 19. századi spanyol pap közbenjárásáért kezdett imádkozni, mire a csecsemő szíve váratlanul újra dobogni kezdett.

Lövöldözés miatt körözik a Leó pápa által elismert első csodát. Fotó: Newport Police Department

Lövöldözés miatt körözik a Leó pápa által elismert első csodát

Johnson születését XIV. Leó pápa hivatalos orvosi csodaként ismerte el tavaly, hogy elősegítse Valera atya szentté avatásának folyamatát. Azonban a most 19 éves férfit szerda reggel tartóztatták le egy virginiai lakásban, miután két férfi megsérült egy Rhode Island-i lövöldözésben. Egy második személyt, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, fegyveres vádakkal tartóztattak le.

A rendőrség közölte, hogy egy bejelentésre reagáltak, amely szerint július 19-én lövéseket adtak le Rhode Island állambeli Newport Newsban, ahol két, 22 és 25 éves férfi nem életveszélyes lövési sérüléseket szenvedett az alsó végtagjaikon.

Johnsont gyanúsítottként azonosították, ellene elfogatóparancsot adtak ki lőfegyverrel elkövetett testi sértés, valamint lőfegyver engedély nélküli használata lakott területen vádjával. Szerdán letartóztatását szövetségi rendfenntartók hajtották végre, akik az államhatárokat átlépő gyanúsítottakat követik fel.

Ismét a címlapokra került, de most már nem egy csoda miatt

Johnson tavaly került a címlapokra, amikor XIV. Leó pápa hivatalosan is csodának ismerte el drámai 2007-es felépülését. Három héttel korábban született, miután édesanyja terhességi komplikációkkal küzdött, és a szülés után azonnal leállt a légzése.

Anyja tavaly egy interjúban idézte fel a történteket.

Kijött, és azt mondták nekünk, hogy nem lélegzik. Az orvosok nem találták a pulzusát... azt mondták nekünk, hogy a babánk meghalt.

Miután kétségbeesetten próbálta újraéleszteni az újszülöttet, az osztályon dolgozó orvos csendes imát mondott Valera atyának, egy 19. századi spanyol papnak, aki életét kockáztatva gondoskodott a betegekről a kolerajárvány idején. Állítólag éppen arra készült, hogy beszéljen a szülőkkel, és közölje babájuk halálának lesújtó hírét, amikor egy gyermekorvos behívta egy mellékszobába, hogy közölje vele, a babának visszaállt a keringése.