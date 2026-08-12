"Lucifernek nevezem el a babámat és most szétszednek, hogy rossz szülő vagyok"

Egy gyermek elnevezése hatalmas feladatot ró a szülőkre. Hihetetlen mennyiségű név közül lehet ma már választani, így csak a szülőkön múlik, hogy az éppen aktuális divatot követik, esetleg családi hagyományt, vagy pedig valamilyen különleges nevet adnának születendő gyermeküknek.

Lucifernek nevezné el a kisfiát, mindenki nekiesett - Fotó: Unsplash

Egy nő a Redditen vallotta be, hogy azt gondolta, megtalálta a tökéletes nevet kisfiának, ám amikor elmondja az embereknek, mindenki csak szörnyülködik. Próbálják rávenni, hogy gondolja meg magát, mert a gyermeknek a későbbiekben komoly gondjai adódhatnak a neve miatt.

A nő ezt írta: „Szóval, a fiam októberben fog megszületni, és Lucifernek szeretném elnevezni. Nagyon tetszik ez a név. A hangzása, az eredeti jelentése „fényhozó” vagy „hajnalcsillag”, az a tény, hogy annyira egyedi.”

„De ezt a nevet nyilvánvalóan még mindig szörnyű stigma övezi. Az emberek úgy viselkednek, mintha szörnyű szülő lennék, mert így akarom elnevezni a kisfiamat. Mintha gyermekbántalmazás lenne vagy valami ilyesmi.”

„Személy szerint nem hiszem, hogy a Z generációhoz tartozó szülők, vagy az ő gyerekeik, olyan negatívan reagálnának a névre, mint a korábbi generációk. Természetesen megadnám a fiamnak a lehetőséget, hogy megváltoztassa a nevét/válasszon valami mást (például Lucy), ha ez tényleg problémát okozna és zavarná.”

„Én magam nem vagyok keresztény, Noé-hívő vagyok (nem zsidó, aki hisz a Tórában), de az egész családom keresztény, akárcsak a férjemé. Ha úgy döntünk, hogy Lucifernek nevezzük el, csak negatív reakciókra számítunk tőlük, de igazából ez nem érdekel.”

„Jobban aggaszt minket, hogy mások, különösen a felnőttek hogyan fognak bánni vele. Azt sem akarom, hogy ez befolyásolja a jövőbeni munkavállalási képességét vagy bármi mást. Azt hiszem, a kérdésem mindenkihez az, hogy hogyan reagálnátok, ha találkoznátok egy Lucifer nevű gyerekkel? Szerintetek hogyan reagálnának a gyerekeitek? Tényleg akkora ügy ez?”

A Reddit közönsége kérlelte az édesanyát, ne nevezze el a gyerekét a sátánról. Más arra hívta fel a figyelmet, hogy a Lucifer név több országban is betiltott, így nem kellene így nevezni a gyereket. Egy harmadik viszont azt mondta, hogy az is ciki, hogy a "pótnév" egy lánynév lenne, ha a Lucifer nem tetszik a gyereknek.