Milliárdos luxusjacht süllyedt el négy nappal az átadás után

Elsüllyedt egy mintegy 6,8 millió fontot, vagyis több mint 3 milliárd forintot érő luxusjacht a Földközi-tengeren, mindössze négy nappal azután, hogy átadták új olasz tulajdonosának.

Alig négy nappal az átadás után elsüllyedt a luxusjacht.

Fotó: / Fadel SENNA / AFP

Alig négy nappal az átadás után elsüllyedt a luxusjacht

Az Angiola II kedden este süllyedt el Szardínia partjainál, Porto Cervo közelében, a Cappuccini-sziget és Capo Ferro között. A közel 30 méter hosszú luxusjacht oldalára dőlt, majd teljesen elmerült.

A fedélzeten 14 ember tartózkodott, közülük 12-en egy közeli hajóra menekültek, míg a tulajdonos és egy barátja a süllyedő jachton maradt, amíg megérkezett a parti őrség. Senki sem sérült meg.

A jachtot az eset előtt alaposan felújították, és mindössze négy nappal korábban adták át új tulajdonosának. A hajó állítólag egy motorhiba miatt kialakult tűz következtében veszíthette el felhajtóerejét, majd víz ömlött a fedélzetre. A süllyedés pontos okát azonban egyelőre vizsgálják.

A La Maddalena parti őrség közel háromórás munkával kiemelte a motoros jachtot, amely addig mintegy hét méter mélyen feküdt a tengerfenéken. A roncs eltávolításához várhatóan egy körülbelül 200 tonnás pontont is bevetnek, miközben a hatóságok a környezeti károk megelőzésére is intézkedéseket tesznek.