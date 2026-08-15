Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
luxusjacht

Mindössze négy nappal az átadása után süllyedt el egy 2,8 milliárd forintos luxusjacht

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy csaknem 30 méteres jacht süllyedt el Szardínia északkeleti partjainál, a fedélzetén tizennégy emberrel. A luxusjacht motorhiba után gyulladt ki, majd víz kezdett beáramlani a hajótestbe, amely végül az oldalára dőlt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
luxusjachtelsüllyedtSzardínia

Egy 2,8 milliárd forint értékű luxusjacht süllyedt el a Földközi-tengeren, Szardínia partjainál, mindössze négy nappal azután, hogy átadták új tulajdonosának. A 98 láb, vagyis csaknem 30 méter hosszú Angiola II Porto Cervo közelében került bajba.

A luxusjacht Porto Cervo közelében került bajba Szardínia partjainál Fotó: YouTube
A luxusjacht Porto Cervo közelében került bajba Szardínia partjainál
Fotó: YouTube

A New York Post beszámolója szerint a hajón összesen tizennégyen tartózkodtak. Motorhiba következtében tűz keletkezett, majd víz kezdett beáramlani a jachtba. A hajó az oldalára dőlt, később pedig részben a víz alá került.

A fedélzeten tartózkodók többségét egy közelben lévő hajó mentette ki. A feltételezések szerint olasz üzletember tulajdonos és egy másik utas utolsóként hagyta el a jachtot, miután megérkeztek az olasz hatóságok. A történtek során senki sem sérült meg.

A balesetet követően a roncsot rögzítették a tengerfenéken, hogy ne mozduljon el. A hatóságok tájékoztatása szerint nem észleltek arra utaló jelet, hogy üzemanyag került volna a tengerbe.

Négy nappal korábban adták át a luxusjachtot

Az Angiola II egy Amer F100 típusú, 2020-ban épült hajó, amelyet az olasz Permare hajógyár készített. Öt kabinjában legfeljebb tíz vendég elhelyezésére van lehetőség, emellett ötfős személyzet számára alakítottak ki helyet.

A négy motorral felszerelt jacht legnagyobb sebessége 28 csomó, ami megközelítőleg 52 kilométer/órának felel meg.

Az olasz hatóságok egy 220 tonnás ponton bevetését készítik elő a roncs kiemelésére. A baleset pontos körülményeit az olasz parti őrség vizsgálja.

@foxnews

A $9.1 million luxury yacht sank in the Mediterranean Sea just 4 days after being delivered to its new owner. The nearly 30-meter Angiola II was off Porto Cervo, Sardinia, with 14 people aboard when an engine failure sparked a fire. The blaze damaged seals on the vessel, allowing water to enter the hull before the yacht tipped onto its side and sank. All 14 people aboard were rescued, and no injuries were reported.

♬ original sound - Fox News

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!