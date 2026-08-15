Mindössze négy nappal az átadása után süllyedt el egy 2,8 milliárd forintos luxusjacht

Egy 2,8 milliárd forint értékű luxusjacht süllyedt el a Földközi-tengeren, Szardínia partjainál, mindössze négy nappal azután, hogy átadták új tulajdonosának. A 98 láb, vagyis csaknem 30 méter hosszú Angiola II Porto Cervo közelében került bajba.

A luxusjacht Porto Cervo közelében került bajba Szardínia partjainál

Fotó: YouTube

A New York Post beszámolója szerint a hajón összesen tizennégyen tartózkodtak. Motorhiba következtében tűz keletkezett, majd víz kezdett beáramlani a jachtba. A hajó az oldalára dőlt, később pedig részben a víz alá került.

A fedélzeten tartózkodók többségét egy közelben lévő hajó mentette ki. A feltételezések szerint olasz üzletember tulajdonos és egy másik utas utolsóként hagyta el a jachtot, miután megérkeztek az olasz hatóságok. A történtek során senki sem sérült meg.

A balesetet követően a roncsot rögzítették a tengerfenéken, hogy ne mozduljon el. A hatóságok tájékoztatása szerint nem észleltek arra utaló jelet, hogy üzemanyag került volna a tengerbe.

Négy nappal korábban adták át a luxusjachtot

Az Angiola II egy Amer F100 típusú, 2020-ban épült hajó, amelyet az olasz Permare hajógyár készített. Öt kabinjában legfeljebb tíz vendég elhelyezésére van lehetőség, emellett ötfős személyzet számára alakítottak ki helyet.

A négy motorral felszerelt jacht legnagyobb sebessége 28 csomó, ami megközelítőleg 52 kilométer/órának felel meg.

Az olasz hatóságok egy 220 tonnás ponton bevetését készítik elő a roncs kiemelésére. A baleset pontos körülményeit az olasz parti őrség vizsgálja.