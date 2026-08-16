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M3-as

„A szomszédom meghalt, ez óriási megrázkódtatás a számomra” – az utolsó pillanatban mondta le az utat, így menekült meg az M3-as busztragédiától

1 órája
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Családi okok miatt az utolsó pillanatban mondta le a zarándoklatot egy lengyel férfi, így nem szállt fel arra a buszra, amely később súlyos balesetet szenvedett az M3-as autópályán. Wiesław több áldozatot is személyesen ismert, köztük szomszédját, akinek halálhíréről a nő férjétől értesült.
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M3-asszomszédM3-as autópályabuszbalesettragédia

Ahogy arról az Origo beszámolt, lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. A Belügyminisztérium megerősítette, hogy a balesetben tizenkét ember meghalt és legalább tízen súlyosan megsérültek, a sofőr valószínűleg elaludt.

M3-as busztragédia: az utolsó pillanatban mondta le a zarándoklatot, így menekült meg
M3-as busztragédia: az utolsó pillanatban mondta le a zarándoklatot, így menekült meg Fotó: boon.hu

M3-as busztragédia: az utolsó pillanatban mondta le a zarándoklatot, így menekült meg

Donald Tusk miniszterelnök úgy döntött, hogy egészségügyi szakemberek és a lengyel külügyminisztérium képviselői különrepülőgéppel Magyarországra utaznak. Az is kiderült, hogy az ügyészség vizsgálatot indított a baleset ügyében.

Kárpátalja lengyelországi részén (Podkarpacie), ahonnan a zarándoklat elindult, továbbra is sokkolta a helyieket a vasárnapi tragédia. A zarándokok a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból – a katolikusok egyik legfontosabb zarándokhelyéről – tartottak hazafelé.

Wiesław úr, a Rzeszów közelében fekvő Lubenia községhez tartozó Siedliska falu lakója családi okok miatt az utolsó pillanatban mondta le a zarándoklatot. A Radio ZET-nek arról beszélt, mit érzett, amikor értesült az általa is ismert embereket ért tragédiáról, amelyet ő maga végül elkerült.

Az egyik áldozat férje telefonált, és elmondta, hogy hazafelé balesetet szenvedtek, a felesége pedig, aki a szomszédom volt, meghalt. Ez óriási megrázkódtatás volt számomra, hiszen jól ismertük egymást. Még idén is együtt nyaraltunk Magyarországon. Nem tehetünk mást, csak imádkozhatunk azokért, akik súlyosan megsérültek

– mondta.

Galérián az M3-as tragédia: 

Galéria: Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria
Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu
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Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria

 

Buszbaleset az M3-ason
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