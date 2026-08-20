Tíz év után, a gazdája születésnapján talált haza az elveszett macska

Összetört egy testvérpár, Lucy és Hannah Robertson szíve, amikor a kedvencüknek 2016 áprilisában nyoma veszett. A macska, az akkor hároméves Charlie kint tartott cicaként az utcán töltötte a napjait, egy nap azonban, egy költözést követően, többé nem tért haza, a család pedig ezután hónapokig kereste, de hiába. Több mint tíz év után viszont megtörtént a csoda.
Tíz év után tért haza az elveszett macska
A múlt hónapban, éppen Lucy 30. születésnapján, egy hívást érkezett az állatorvostól, aki elmondta nekik, hogy megtalálták Charlie-t.
Kaptunk egy-két bejelentést korábban és próbáltuk megtalálni, de sosem került elő
– mondta el Hannah, hozzátéve, sosem adták fel a reményt, annak ellenére, hogy minden próbálkozásuk kudarcba fulladt. Lucy ugyanis hiába érdeklődött körbe, és tett közzé felhívást a közösségi médiában, Charlie-nak nyomát se lelték: emiatt már attól tartottak, valaki magához vette, netán elpusztult - egészen július 29-ig, az állatorvos telefonálásáig.
Ekkor egy közelben lakó talált rá a bokrok közt élő Charlie-ra, és hetekig etette, mielőtt elvitte az állatorvoshoz, aki ezután felhívta Hannah-t a mikrochipen található telefonszámon.
A cica egyébként remek egészségnek örvendett, és a bundáján se találták semmilyen jelét annak, hogy egyébként évekig az utcán élt. A nővérek elmondása szerint Charlie azonnal rájuk ismert, ami nagyon meghatotta őket. Hozzátették, feltehetően sohasem tudják meg, mi történt a macskájukkal, aki ugyanaz a barátságos jószág, mint tíz évvel ezelőtt volt - írja a BBC.
Hasonlóan megható történet érkezett egy Toast nevű macskáról, aki egy ötszintes társasházban élt a Utah állambeli Midvale városában. Az épületben a közelmúltban tűz ütött ki, aminek az oltása több mint 60 órán át tartott, a társasház pedig teljesen megsemmisült. A macska gazdái még időben ki tudtak menekülni az épületből, de kedvencüknek nyoma veszett. Mivel rendkívül nagy volt a tűz, már szinte biztosra vették, hogy a macska nem élte túl. A tűzoltók azonban nem adták fel a keresést és több mint 72 óra elteltével a romok átvizsgálása során egy szekrényben rátaláltak az állatra.