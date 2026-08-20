Tíz év után, a gazdája születésnapján talált haza az elveszett macska

Összetört egy testvérpár, Lucy és Hannah Robertson szíve, amikor a kedvencüknek 2016 áprilisában nyoma veszett. A macska, az akkor hároméves Charlie kint tartott cicaként az utcán töltötte a napjait, egy nap azonban, egy költözést követően, többé nem tért haza, a család pedig ezután hónapokig kereste, de hiába. Több mint tíz év után viszont megtörtént a csoda.

Tíz év után tért haza az elveszett macska / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Tíz év után tért haza az elveszett macska

A múlt hónapban, éppen Lucy 30. születésnapján, egy hívást érkezett az állatorvostól, aki elmondta nekik, hogy megtalálták Charlie-t.

Kaptunk egy-két bejelentést korábban és próbáltuk megtalálni, de sosem került elő

– mondta el Hannah, hozzátéve, sosem adták fel a reményt, annak ellenére, hogy minden próbálkozásuk kudarcba fulladt. Lucy ugyanis hiába érdeklődött körbe, és tett közzé felhívást a közösségi médiában, Charlie-nak nyomát se lelték: emiatt már attól tartottak, valaki magához vette, netán elpusztult - egészen július 29-ig, az állatorvos telefonálásáig.

Ekkor egy közelben lakó talált rá a bokrok közt élő Charlie-ra, és hetekig etette, mielőtt elvitte az állatorvoshoz, aki ezután felhívta Hannah-t a mikrochipen található telefonszámon.

Cat missing for 10 years returns home on owner's 30th birthday https://t.co/jpxri8jHAe — Shirley Dunn (@Shirley82829043) August 17, 2026

A cica egyébként remek egészségnek örvendett, és a bundáján se találták semmilyen jelét annak, hogy egyébként évekig az utcán élt. A nővérek elmondása szerint Charlie azonnal rájuk ismert, ami nagyon meghatotta őket. Hozzátették, feltehetően sohasem tudják meg, mi történt a macskájukkal, aki ugyanaz a barátságos jószág, mint tíz évvel ezelőtt volt - írja a BBC.