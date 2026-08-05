Mindenki azt hitte, bennégett a macska a házban, három nappal később csoda történt – videó

A Toast nevű macska egy ötszintes társasházban élt a Utah állambeli Midvale városában. Az épületben péntek reggel ütött ki tűz, aminek oltása több mint 60 órán át tartott, a társasház teljesen megsemmisült.

Igazi csoda, három nap után életben találták meg a macskát a romok alatt

Fotó: Twitter/X

A macska gazdái időben ki tudtak menekülni az épületből, de kedvencüknek nyoma veszett. Mivel rendkívül nagy volt a tűz, már szinte biztosra vették, hogy a macska nem élte túl.

A tűzoltók azonban nem adták fel a keresést.

Több mint 72 óra elteltével a romok átvizsgálása során egy szekrényben rátaláltak az állatra.

Ez volt az egyik kevés hely a lakásban, amely viszonylag épen maradt – írja a Guardian.

GOOD NEWS! They thought Toast the cat was "toast" luckily he was not.



After Friday's apartment fire, Toast's family feared the worst. Days passed without any sign of him, and hope began to fade.



Working alongside firefighters, Salt Lake County Animal Services Officer Cantor… pic.twitter.com/if9UTqb1Kn — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) August 4, 2026

Toast átfázva, csuromvizesen és nagyon megijedve került elő, de szerencsére nem sérült meg súlyosan. Ellátták, majd visszaadták a gazdáinak, akik meghatódva fogadták a váratlan hírt.

A tűzben több száz ember kényszerült elhagyni az otthonát, az épület pedig lakhatatlanná vált. Toast túlélése a mentésben részt vevők szerint is szinte csodának számít.

🐱 Yes… the cat’s real name is Toast.



Firefighters with Unified Fire Authority found Toast alive inside a closet at the North Union Apartments more than 72 hours after the fire started. Roof collapsed, everything around him destroyed, hundreds of thousands of gallons of water… pic.twitter.com/Ryzz59MP98 — SLCScanner (@SLCScanner) August 4, 2026

Öt év után került elő az eltűnt macska

Egy eltűnt macska 5 év után került elő az Egyesült Államokban, és a találkozás még a menhely dolgozóit is meghatotta. Az eltűnt kiscica története azért is különleges, mert a család szinte már lemondott róla, végül mégis hazatalált hozzájuk a kedvencük.