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macska

Mindenki azt hitte, bennégett a macska a házban, három nappal később csoda történt – videó

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Csodával határos módon élte túl egy macska azt a hatalmas lakástüzet, amely több száz embert kényszerített otthona elhagyására Utah államban. A macska több mint három napig rejtőzött egy szekrényben, mielőtt a tűzoltók rátaláltak.
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macskatűzUtah

A Toast nevű macska egy ötszintes társasházban élt a Utah állambeli Midvale városában. Az épületben péntek reggel ütött ki tűz, aminek oltása több mint 60 órán át tartott, a társasház teljesen megsemmisült.

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Igazi csoda, három nap után életben találták meg a macskát a romok alatt
Fotó: Twitter/X

A macska gazdái időben ki tudtak menekülni az épületből, de kedvencüknek nyoma veszett. Mivel rendkívül nagy volt a tűz, már szinte biztosra vették, hogy a macska nem élte túl.

A tűzoltók azonban nem adták fel a keresést.

Több mint 72 óra elteltével a romok átvizsgálása során egy szekrényben rátaláltak az állatra.

Ez volt az egyik kevés hely a lakásban, amely viszonylag épen maradt – írja a Guardian.

Toast átfázva, csuromvizesen és nagyon megijedve került elő, de szerencsére nem sérült meg súlyosan. Ellátták, majd visszaadták a gazdáinak, akik meghatódva fogadták a váratlan hírt.

A tűzben több száz ember kényszerült elhagyni az otthonát, az épület pedig lakhatatlanná vált. Toast túlélése a mentésben részt vevők szerint is szinte csodának számít.

Öt év után került elő az eltűnt macska

Egy eltűnt macska 5 év után került elő az Egyesült Államokban, és a találkozás még a menhely dolgozóit is meghatotta. Az eltűnt kiscica története azért is különleges, mert a család szinte már lemondott róla, végül mégis hazatalált hozzájuk a kedvencük.

 

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