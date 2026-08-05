Mindenki azt hitte, bennégett a macska a házban, három nappal később csoda történt – videó

A Toast nevű macska egy ötszintes társasházban élt a Utah állambeli Midvale városában. Az épületben péntek reggel ütött ki tűz, aminek oltása több mint 60 órán át tartott, a társasház teljesen megsemmisült.
A macska gazdái időben ki tudtak menekülni az épületből, de kedvencüknek nyoma veszett. Mivel rendkívül nagy volt a tűz, már szinte biztosra vették, hogy a macska nem élte túl.
A tűzoltók azonban nem adták fel a keresést.
Több mint 72 óra elteltével a romok átvizsgálása során egy szekrényben rátaláltak az állatra.
Ez volt az egyik kevés hely a lakásban, amely viszonylag épen maradt – írja a Guardian.
Toast átfázva, csuromvizesen és nagyon megijedve került elő, de szerencsére nem sérült meg súlyosan. Ellátták, majd visszaadták a gazdáinak, akik meghatódva fogadták a váratlan hírt.
A tűzben több száz ember kényszerült elhagyni az otthonát, az épület pedig lakhatatlanná vált. Toast túlélése a mentésben részt vevők szerint is szinte csodának számít.
Öt év után került elő az eltűnt macska
Egy eltűnt macska 5 év után került elő az Egyesült Államokban, és a találkozás még a menhely dolgozóit is meghatotta. Az eltűnt kiscica története azért is különleges, mert a család szinte már lemondott róla, végül mégis hazatalált hozzájuk a kedvencük.