Újabb fordulat Madeleine McCann ügyében: ismét bíróság elé állítják Christian Brücknert

A korábban Madeleine McCann elrablásával gyanúsított férfit ismét bíróság elé állítják nemi erőszak vádjával. Bár ez a per közvetlenül nem kapcsolódik a 2007-ben eltűnt kislány ügyéhez, az ügyészek szerint áttörést hozhat a nyomozásban.

Áttörés jöhet Madeleine McCann ügyében. Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

Áttörés jöhet Madeleine McCann ügyében

A német szövetségi ügyészség a hírek szerint elérte, hogy bírósági tárgyaláson érvelhessen amellett, hogy Christian Brücknert 2024-ben tévesen mentették fel a nemi erőszak vádja alól. Bár ez a konkrét per közvetlenül nem kapcsolódik a McCann-ügyhöz, szakértők szerint a fellebbezés kimenetele komoly hatással lehet a kislány eltűnése ügyében folyó nyomozásra.

Ez egy olyan ügy, amelyben nagyon kevés a jó hír, és nincs remény boldog kimenetelre. Azok számára viszont, akik azt szeretnék, hogy Brückner ellen Madeleine ügyében is vádat emeljenek, ez az új bírósági időpont mindent megváltoztat.

- mondta egy ügyhöz közel álló forrás a The Sun-nak.

A német rendszer működése azt jelenti, hogy az eredeti tárgyalás minden részét figyelembe veszik - és az azt felügyelő bíró hihetetlenül éles eszű. Semmit sem fog kihagyni. A Maddie-ügy nyomozói most először veszik észre, hogy valódi akarat van az újratárgyalásra és arra, hogy Brückner ügyében tegyünk valamit.

A brit tisztviselők továbbra is gyanúsítottként tekintenek Brücknerre a McCann-ügyben, Sir Mark Rowley rendőrfőkapitány korábban kijelentette, hogy a férfi továbbra is gyanúsított számukra, és hogy a rendőrség Madeleine eltűnésével kapcsolatos nyomozása továbbra is egy eltűnt személy felkutatására irányul.

Christian Brueckner a McCann-ügy gyanúsítottja. Fotó: MICHAEL MATTHEY / POOL

Madeleine mindössze hároméves volt, amikor 2007-ben eltűnt a portugál Praia da Luz üdülőhelyen. Mindketten, testvéreivel együtt, egy apartmanban aludtak, míg szüleik, Kate és Gerry, egy közeli étterembe mentek enni. Eltűnése a világ egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott eltűnt személlyel kapcsolatos ügyévé vált.

Németországban az ügyészek folyamatosan olyan bizonyítékokra mutatnak rá, amelyek szerintük arra utalnak, hogy Brückner a környéken tartózkodhatott Madeleine eltűnésekor, sokan pedig azt gondolják, hogy ő a felelős.