Újabb fordulat Madeleine McCann ügyében: ismét bíróság elé állítják Christian Brücknert

A korábban Madeleine McCann elrablásával gyanúsított férfit ismét bíróság elé állítják nemi erőszak vádjával. Bár ez a per közvetlenül nem kapcsolódik a 2007-ben eltűnt kislány ügyéhez, az ügyészek szerint áttörést hozhat a nyomozásban.
Áttörés jöhet Madeleine McCann ügyében
A német szövetségi ügyészség a hírek szerint elérte, hogy bírósági tárgyaláson érvelhessen amellett, hogy Christian Brücknert 2024-ben tévesen mentették fel a nemi erőszak vádja alól. Bár ez a konkrét per közvetlenül nem kapcsolódik a McCann-ügyhöz, szakértők szerint a fellebbezés kimenetele komoly hatással lehet a kislány eltűnése ügyében folyó nyomozásra.
Ez egy olyan ügy, amelyben nagyon kevés a jó hír, és nincs remény boldog kimenetelre. Azok számára viszont, akik azt szeretnék, hogy Brückner ellen Madeleine ügyében is vádat emeljenek, ez az új bírósági időpont mindent megváltoztat.
- mondta egy ügyhöz közel álló forrás a The Sun-nak.
A német rendszer működése azt jelenti, hogy az eredeti tárgyalás minden részét figyelembe veszik - és az azt felügyelő bíró hihetetlenül éles eszű. Semmit sem fog kihagyni. A Maddie-ügy nyomozói most először veszik észre, hogy valódi akarat van az újratárgyalásra és arra, hogy Brückner ügyében tegyünk valamit.
A brit tisztviselők továbbra is gyanúsítottként tekintenek Brücknerre a McCann-ügyben, Sir Mark Rowley rendőrfőkapitány korábban kijelentette, hogy a férfi továbbra is gyanúsított számukra, és hogy a rendőrség Madeleine eltűnésével kapcsolatos nyomozása továbbra is egy eltűnt személy felkutatására irányul.
Madeleine mindössze hároméves volt, amikor 2007-ben eltűnt a portugál Praia da Luz üdülőhelyen. Mindketten, testvéreivel együtt, egy apartmanban aludtak, míg szüleik, Kate és Gerry, egy közeli étterembe mentek enni. Eltűnése a világ egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott eltűnt személlyel kapcsolatos ügyévé vált.
Németországban az ügyészek folyamatosan olyan bizonyítékokra mutatnak rá, amelyek szerintük arra utalnak, hogy Brückner a környéken tartózkodhatott Madeleine eltűnésekor, sokan pedig azt gondolják, hogy ő a felelős.
A német férfi, aki éveket töltött az Algarve környékén sodródva, egy bűnöző és elítélt szexuális bűnelkövető, akit 1994-ben és 2016-ban is elítéltek gyermekek szexuális bántalmazása miatt. Brueckner máig tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez.