A magyar újságírót szerdán vették őrizetbe Grúziában, majd egy idegenrendészeti központba szállították.

Őrizetbe vettek egy magyar újságírót Grúziában (illusztráció) Fotó: MARTIN BICHSEL

Őrizetbe vettek egy magyar újságírót Grúziában

Őrizetbe vették Grúziában Mézes László Róbert magyar újságírót, aki évek óta Tbilisziben él, és rendszeresen tudósít az országban zajló eseményekről. Az esetről Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság főmunkatársa számolt be az OC Media kaukázusi hírportál értesülésére hivatkozva – írta meg a HVG.

Az OC Media szerint a grúz belügyminisztérium migrációs osztálya szerdán vette őrizetbe Mézest, majd a varketili idegenrendészeti központba szállították. Az őrizetbe vétel pontos oka kezdetben nem volt ismert.

Mézes az elmúlt időszakban rendszeresen beszámolt a tbiliszi kormányellenes tüntetésekről, és nyíltan bírálta a kormányzó Grúz Álom pártot. Tavaly szeptemberben egy tüntetésen már súlyosan bántalmazták a párt tbiliszi irodája előtt.

Az őrizetbe vétel után eleinte nem lehetett tudni, pontosan miért tartják fogva. A grúz belügyminisztérium később azt közölte, hogy Mézes szerintük jogalap nélkül tartózkodott az országban, és túllépte az engedélyezett tartózkodási időt. Ügyvédje ugyanakkor arról beszélt, hogy a magyar újságíró önként elhagyhatja Grúziát, így az ügyében nem kerül sor bírósági eljárásra.

Léderer András péntek hajnalban frissítette korábbi bejegyzését. Az általa megosztott videón Mézes László Róbert látható a repülőtéren, ahol vélhetően a grúz hatóságok emberei kísérik. A felvétel alapján az újságíró végül elhagyta Grúziát.