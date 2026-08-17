Megszökött egy majom a skót vadasparkból, két éve már történt egy hasonló eset

A Royal Zoological Society of Scotland (Skót Királyi Zoológiai Társaság – RZSS) közlése szerint Luka éjszaka tűnt el a Highland Wildlife Parkból. Egyelőre nem tudni, a majom hogyan és mikor jutott ki a kifutójából.

A vadasparkból két éve is megszökött egy majom - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A szervezet közölte, hogy mindent megtesznek az állat megtalálásáért, és a környéken többféle módszerrel is keresik.

A kutatásban többek között hőkamerás drónt is használnak.

Darren McGarry, az állatgondozásért felelős vezető szerint a főemlőscsoportok közötti kapcsolatok rendkívül összetettek lehetnek, és nem ritka, hogy egy hímet kiszorítanak a csoportból.

Két éve öt napig kerestek egy másik majmot

Nem ez az első alkalom, hogy majom szökik meg a vadasparkból: 2024 januárjában egy másik japán makákó, Honshu több mint öt napig volt szökésben.

Akkor a feltételezések szerint azért hagyta el a parkot, mert összeverekedett a csoport többi hímjével.

Honshut végül egy közeli ház kertjében találták meg, majd később az edinburgh-i állatkertbe költöztették, hogy „újrakezdést” kapjon.

A RZSS szerint a korábbi eset után javítottak a kerítésen, és a gondozási protokollokon is változtattak.

Honshu egy 37 állatból álló japán makákócsoport tagja volt. Akkor a gondozók arról beszéltek, hogy a csoportban a szaporodási időszak miatt időnként magasra szökhetett a feszültség.

A young monkey has managed to get out of a wildlife park that was at the centre of a similar monkey escape two years ago.



The Royal Zoological Society of Scotland said it was searching for Luka after he disappeared overnight from the Highland Wildlife Park, near Aviemore.… — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 17, 2026

Nem jelent veszélyt az emberekre

A most keresett Luka nem jelent veszélyt a lakosságra – írja a BBC.

A szervezet ugyanakkor arra kéri az embereket, hogy ne próbálják megközelíteni vagy elfogni az állatot.

David Field, az RZSS vezérigazgatója szerint Luka valószínűleg megpróbál visszajutni a kifutójába, a szervezet továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy megtalálják.

A japán makákókat hómajmokként is ismerik, és felnőtt korukra nagyjából egy közepes méretű kutya nagyságát érik el.

Két turista tört be a világhírű majomkölyök kifutójába

Komoly botrány robbant ki egy japán állatkertben, miután két amerikai turista tiltott területre ment be. A makákó kifutójába bemászó férfiakról videó is készült, az eset után pedig az állatkert szigorításokat jelentett be.