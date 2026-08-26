Halálos betegség ütötte fel a fejét Németországban

Egy frankfurti repülőtéri dolgozó meghalt maláriában, miután ritka járvány tört ki a Frankfurt Airporton. Összesen hat alkalmazott kapta el a súlyos fertőzést, amelyet bizonyos szúnyogfajok terjesztenek.

Malária tombol Németországban.

Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

A repülőtér üzemeltetője, a Fraport szóvivője megerősítette a halálesetet. A másik öt fertőzött jelenleg orvosi kezelés alatt áll.

A német közegészségügyi hatóságok szerint feltehetően egy repülőgéppel érkeztek az országba a maláriát terjesztő szúnyogok. A Frankfurt Airporton ezért csapdákat helyeztek ki, az elfogott rovarokat pedig laboratóriumban vizsgálják, hogy megállapítsák a fajukat és eredetüket.

A repülőtér valamennyi dolgozóját tájékoztatták a történtekről, és arra kérték őket, hogy tünetek jelentkezése esetén forduljanak orvoshoz.

Már júliusban felütötte a fejét a malária

A járványról júliusban már beszámoltak, akkor még négy fertőzött dolgozóról lehetett tudni. A Robert Koch Intézet korábbi tájékoztatása szerint az érintett munkavállalók július 4. és 6. között betegedtek meg.

A német járványügyi intézet szerint Németországban a maláriás megbetegedések szinte kizárólag olyan embereknél fordulnak elő, akik malária által sújtott területekre utaztak, és ott kapták el a fertőzést.

A Németországon belül, repülőtéren terjedő malária rendkívül ritka. A Robert Koch Intézet szerint azért is veszélyes a helyzet, mert az utazási előzmények hiánya miatt az orvosok később gondolhatnak maláriára, ami késleltetheti a diagnózist.

A késlekedő felismerés pedig növelheti annak kockázatát, hogy a betegség súlyos lefolyásúvá válik.

A Robert Koch Intézet szerint legutóbb 2023-ban fordult elő repülőtéri maláriás eset, szintén a frankfurti repülőtéren.