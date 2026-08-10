Újabb európai turistaparadicsom lázad a látogatók ellen

A Mallorca északnyugati részén fekvő Sóllerben már a szombati piac megszokott rendjét is érintette a tömegturizmus elleni tiltakozás. A hatóságok a demonstráció útvonalán biztonsági intézkedéseket vezettek be, ezért több üzletnek ideiglenesen el kellett bontania a teraszát és az utcai árusítóhelyeit.

Mallorca lakói fellázadtak a turisták ellen, ezrek vonultak utcára

Fotó: Clara Margais/DPA/Northfoto

A szombati tüntetést a sziget északnyugati részén fekvő Sóllerben tartották. A festői település a Serra de Tramuntana hegység szívében található, és rendkívül népszerű a turisták körében. A demonstrálók szerint azonban a turizmus jelenlegi formája már fenntarthatatlanná vált.

A tüntetők egy nagy, „Sóller a határon” feliratú transzparenst is vittek magukkal, amellyel arra hívták fel a figyelmet, hogy szerintük a település infrastruktúrája már nehezen bírja a látogatók tömegét.

Locals protest against overtourism in Spain's Mallorca



Residents of Soller protest against overtourism on Spain's Balearic Island of Mallorca. "There comes a point where we must say enough is enough and set limits to this continuous and sustained increase, which is in no way… pic.twitter.com/3c6PBBtrcs — The Manila Times (@TheManilaTimes) August 9, 2026

A helyiek szerint már saját otthonukban is kiszorulnak

A demonstrálók elsősorban a tömegturizmus lakhatásra és a helyi életminőségre gyakorolt hatása miatt tiltakoztak. Szerintük az ingatlanspekuláció, a rengeteg nyaraló és a rövid távú lakáskiadás miatt a helyiek számára egyre nehezebb megfizethető otthont találni.

Az egyik tüntető angol nyelvű táblát tartott a magasba, amelyen ez állt: „Nincs több második otthon, miközben a helyiek egyet sem engedhetnek meg maguknak.”

Egy másik transzparensen angolul és katalánul azt kérdezték: „Üdvözlünk Mallorcán. És mi hol élünk?”

A demonstráció egyes résztvevői az angol turistákat is célba vették. Egyikük egy olyan transzparenst tartott, amelyen egy futball-világbajnokságra utaló kép mellett az szerepelt: „Az egyetlen dolog, ami hazamegy, az te vagy.” Az üzenet a múlt havi világbajnokságra utalt, amelyen Anglia az elődöntőben Argentínával szemben maradt alul.

A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a tüntetés nem maguk a turisták ellen irányult. Állításuk szerint egy olyan gazdasági modell ellen tiltakoznak, amely szerintük hosszú távon fenntarthatatlan.

A turizmus már a helyi életet is megzavarja

A tüntetésnek közvetlen hatása is volt Sóller mindennapjaira. A demonstráció útvonalán a helyi vállalkozásoknak el kellett távolítaniuk a teraszokat és az utcai árusítóhelyeket, amelyek egyébként a település szombati piacának részei.