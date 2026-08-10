Újabb európai turistaparadicsom lázad a látogatók ellen

A Mallorca északnyugati részén fekvő Sóllerben már a szombati piac megszokott rendjét is érintette a tömegturizmus elleni tiltakozás. A hatóságok a demonstráció útvonalán biztonsági intézkedéseket vezettek be, ezért több üzletnek ideiglenesen el kellett bontania a teraszát és az utcai árusítóhelyeit.
A szombati tüntetést a sziget északnyugati részén fekvő Sóllerben tartották. A festői település a Serra de Tramuntana hegység szívében található, és rendkívül népszerű a turisták körében. A demonstrálók szerint azonban a turizmus jelenlegi formája már fenntarthatatlanná vált.
A tüntetők egy nagy, „Sóller a határon” feliratú transzparenst is vittek magukkal, amellyel arra hívták fel a figyelmet, hogy szerintük a település infrastruktúrája már nehezen bírja a látogatók tömegét.
A helyiek szerint már saját otthonukban is kiszorulnak
A demonstrálók elsősorban a tömegturizmus lakhatásra és a helyi életminőségre gyakorolt hatása miatt tiltakoztak. Szerintük az ingatlanspekuláció, a rengeteg nyaraló és a rövid távú lakáskiadás miatt a helyiek számára egyre nehezebb megfizethető otthont találni.
Az egyik tüntető angol nyelvű táblát tartott a magasba, amelyen ez állt: „Nincs több második otthon, miközben a helyiek egyet sem engedhetnek meg maguknak.”
Egy másik transzparensen angolul és katalánul azt kérdezték: „Üdvözlünk Mallorcán. És mi hol élünk?”
A demonstráció egyes résztvevői az angol turistákat is célba vették. Egyikük egy olyan transzparenst tartott, amelyen egy futball-világbajnokságra utaló kép mellett az szerepelt: „Az egyetlen dolog, ami hazamegy, az te vagy.” Az üzenet a múlt havi világbajnokságra utalt, amelyen Anglia az elődöntőben Argentínával szemben maradt alul.
A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a tüntetés nem maguk a turisták ellen irányult. Állításuk szerint egy olyan gazdasági modell ellen tiltakoznak, amely szerintük hosszú távon fenntarthatatlan.
A turizmus már a helyi életet is megzavarja
A tüntetésnek közvetlen hatása is volt Sóller mindennapjaira. A demonstráció útvonalán a helyi vállalkozásoknak el kellett távolítaniuk a teraszokat és az utcai árusítóhelyeket, amelyek egyébként a település szombati piacának részei.
A korlátozásokat a hatóságok közbiztonsági okokból rendelték el, ráadásul éppen a hét egyik legforgalmasabb napján. A szombati piac ugyanis rendszerint nagyszámú helyi lakost és turistát vonz.
A helyiek szerint azonban nem pusztán egyetlen település problémájáról van szó. A turisták tömege miatt egyre nagyobb terhelés nehezedik a közlekedésre, a parkolásra és a helyi szolgáltatásokra is.
A demonstráció előtt egy helyi ingatlanközvetítő irodának a homlokzatát graffitivel is összefirkálták.
A mostani megmozdulás egy hónappal azután történt, hogy mintegy 20 ezren vettek részt egy nagyobb, szintén a tömegturizmus ellen szervezett tüntetésen.
A tiltakozások hátterében egyre erősebb társadalmi vita bontakozott ki arról, hogy meddig növelhető a sziget turisztikai terhelése anélkül, hogy az már a helyiek életminőségének rovására menne. A demonstrálók szerint Mallorca számára nem az a kérdés, hogy szükség van-e turistákra, hanem az, hogy milyen mértékű és milyen formájú turizmus tartható fenn hosszú távon.