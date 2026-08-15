"Minden orvos azt mondta, jól van" – Mandulagyulladásnak hitték, antibiotikumokkal kezelték a 11 éves rákos kislányt

Hónapokon keresztül nyugtatták a családot az orvosok: nincs semmi baj. Mandulagyulladás, mondták a kislány tüneteire, és antibiotikumot írtak fel. A 11 éves gyermek azonban nem lett jobban. Végül az édesanyja, aki pontosan tudta, hogy – bármit mondjanak a szakemberek – sokkal nagyobb baj van, vérvizsgálatot követelt. Ez derítette ki a szörnyű igazságot: vérrák, ami ekkorra már több szervre is átterjedt.

Armaie Burrows-Pitt vérrákját mandulagyulladásnak hitték a dokik

Fotó: SWNS / Emma Whyte / SWNS

Szülei eleinte azt vették észre, a kis Armaie Burrows-Pitt egyre fáradtabb, egyre kevesebb energiával rendelkezik. "Fáradt volt és nem akart játszani. Nem akart beszélni, járni vagy enni. Csak le akart feküdni" – magyarázta az angliai Warwickshire-ben élő általános iskolás lányka édesanyja a The Sun oldalának, hozzátéve: "A háziorvos azt mondta, tökéletesen fitt és egészséges, de mi tudtuk, hogy nem az, mert rendszerint aktív és energiával teli kislány volt."

Mandulagyulladással magyarázták a tüneteket

Több orvos is azt mondta, hogy a Melly becenevű kislánynak mandulagyulladása van, és az antibiotikum majd segít. Édesanyja azonban, látva, hogy gyermeke egyre rosszabbul van, végül komolyabb vizsgálatokat követelt. Az orvosok 15 napon keresztül vizsgálták. Eleinte arra tippeltek, egy korábbi, egyiptomi nyaralás során tüdőgyulladás alakult ki nála, esetleg szepszise van. Végül, idén nyáron azonban kiderült az igazság: Armaie-t egy rendkívül ritka, és nagyon agresszív vérrák támadta meg. A Burkitt-limfóma elsősorban gyermekeknél és fiatal felnőtteknél alakul ki, ez az egyik leggyorsabban növekvő daganat. Hogy a helyzet még aggasztóbb legyen, ekkorra a rák már Melly több szervére átterjedt.

Rendkívül traumatikus volt, hogy a lányom kórházban feküdt, és nem tudtuk heteken keresztül, mi a baja. Frusztrált, mert minden egyes orvos azt mondta, hogy jól van. Korábban soha nem járt orvosnál és soha nem volt kórházban, így tudtuk, hogy nem volt jól

– jelentette ki Melly aggódó édesanyja.

A kislány jelenleg egy rendkívül megterhelő, hathónapos kemoterápiás kezelésen esik át, miközben a család online adománygyűjtésbe kezdett, hogy fedezni tudják az orvosi költségeket, támogatni tudják a gyermekkórházat, valamint elvihessék majd Melly-t egy-két igen emlékezetes nyaralásra.